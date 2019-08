Hacienda ayudará al gobierno de Zacatecas a pagar nómina magisterial

El secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera, analizará la entrega de 400 millones de pesos al gobierno de Zacatecas, para pagar la nómina de 40 mil maestros en el estado, informó el gobernador Alejandro Tello.

A su salida de la reunión privada en las instalaciones de Palacio Nacional, el gobernador de Zacatecas comentó que ya entregaron la documentación de la nómina magisterial y esperan que en breve, Hacienda autorice los recursos para este mes.

Aseguró que el gobierno estatal ha procurado no poner en riesgo los sueldos, pero no pueden sostener todos los pagos y requieren de la ayuda del gobierno federal.

“En todo momento hemos buscado que no se ponga en riesgo su sueldo, sus prestaciones, sin embargo, sí nos genera una gran preocupación, pero todavía no hay nada concreto”, dijo después de una reunión de solo una hora.

Adelantó que pedirán mil millones al gobierno federal para mejorar la infraestructura de movilidad urbana, la cual contempla la compra y renovación de camiones para el transporte público. Esto, como parte de los proyectos prioritarios que debe presentar cada uno de los 32 gobernadores al Ejecutivo Federal, para su financiamiento.

No disminuye violencia en Zacatecas aún con Guardia Nacional

Aunque en el estado de Zacatecas ya desplegaron mil 600 elementos de la Guardia Nacional, reconoció que no disminuyen los índices de violencia y continúen los “ajustes de cuentas” entre los cárteles.

“Yo espero que esos índices que afortunadamente para Zacatecas, no han disminuido, pero se han mantenido estables. Quisiéramos que obviamente desaparecieran y no hubiera delincuencia, pero sigue habiendo ahí lucha de cárteles, de ajustes de cuentas”, comentó

Foto: Roberto Hernández | El Sol de México

Explicó que aún está pendiente la llegada de 200 efectivos más, pero aún no saben cuántos llegarán en la segunda y tercera etapa.

En la antesala del primer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, confesó que aún hay “incertidumbre” y “polémica” por el nuevo estilo de gobernar.

Gobernador dice que hay que darle oportunidad a Morena de gobernar

Al salir de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, comentó que cada sexenio tiene su ciclo, y en la etapa del morenismo, el Partido Revolucionario Institucional debe ser una oposición responsable, “no simplemente una que está a ultranza, en contra de todo”.

“Definitivamente hay muchas cuestiones polémicas, hay incertidumbre, es un nuevo estilo de gobernar, hay a quien puede gustarle, hay quien puede compartirlo o no, pero también hay que entender que son ciclos. El ciclo del PRI, el ciclo del PAN, cerrado por el momento. Hoy hay una nueva oportunidad de otra expresión”, opinó.

Foto: Laura Lovera | El Sol de México

Rumbo a la entrega del paquete presupuestal 2020 el próximo 8 de septiembre, el gobernador Alejandro Tello comentó que están a favor de la austeridad, pero no puede haber más recortes para el estado de Zacatecas y se les debe abrir el acceso a diversas bolsas de dinero, sobre todo, en materia de construcción.

“Definitivamente pediríamos que no se hagan más recortes, que es buena la austeridad, sí, pero también no podemos detener la economía del país. Yo en el estado de Zacatecas traigo un problema sensible por la falta de obra en las empresas constructoras, las cuales dan empleo, las cuales pagan impuestos, generan un flujo económico en la entidad, entonces pues queremos reactivarlos”, dijo.