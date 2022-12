Hallan más de 30 irregularidades en hospitales con contagios de meningitis en Durango

Más de 30 irregularidades se encontraron en cada uno de los cuatro hospitales que fueron inspeccionados por la Comisión Federal contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), entre las que se encontraron diferentes bacterias y hongos en las zonas de donde se tomaron las muestras, además de la falta de cumplimiento en la instalación de Comités de Infectología Nosocomial, informó la fiscal general de Durango, Sonia Yadira de la Garza Fragoso, quien señaló que aún no concluye el análisis de la totalidad de las muestras tomadas.

Dicha información contenida en un segundo informe enviado por la Cofepris, advierte además que al no encontrar crecimiento del hongo en el medicamento de origen, fue descartada la hipótesis de que este haya venido contaminado, no obstante las investigaciones por parte de la dependencia federal continúan.

En lo que respecta a la Fiscalía General del Estado (FGE), se informó que hasta ahora no hay ningún detenido, asimismo ya se interpusieron amparos en contra de orden de aprehensión sin embargo por el tipo de delito el amparo no da suspensión para efecto de que no se presenten ante la autoridad.

“En el caso de homicidio la suspensión es únicamente para que quede a disposición de la autoridad una vez que sean detenidos o que se presenten. En caso de lesiones tienen un plazo para presentarse ante la autoridad, de no presentarse quedan sin efecto esa suspensión”, señaló.

Por ahora las investigaciones continúan por la parte judicial, ya que esta no solo es para la detención de los anteriormente señalados, sino para una posible detención de otras personas que pudieran tener responsabilidad derivado de la omisión en la revisión que permitía el funcionamiento de estos hospitales, sin descartar la hipótesis de quienes participaron en los procedimientos quirúrgicos.

“Tenemos que establecer claramente el nexo causal para poder imputar en su caso una responsabilidad”, comentó la fiscal de Durango al referirse a una posible detención de médicos. Asimismo aclaró que el hospital Dickava no contaba con una licencia médica propia, sino que presentó un documento de un nosocomio con otro nombre “pretendieron ver que había un responsable sanitario, pero al no haber permiso, no hay un responsable sanitario autorizado”.

Explicó que dentro de las anomalías encontradas, dos de los hospitales asegurados no contaban con farmacia establecida y el almacenamiento del medicamento no era el adecuado, mientras que el encontrado en los refrigeradores no tenía un manejo adecuado.

“Uno de ellos solo tenía algodones para taparlo, lo que puede provocar un tema de contaminación, uno de los quirófanos no contaba con un flujo de aire adecuado que sacara el aire de dicho quirófano, solamente era circulante y eso también puede causar un tema grave de contaminación”, dijo.

La FGE se encuentra en la etapa de integración de una probable responsabilidad de funcionarios o exfuncionarios, debido a la autorización o continuidad en la operación de dichos hospitales, los cuales no reunían los requisitos establecidos en las normas oficiales, y la Ley General de Salud.

Continúan con el cruce de información de la cadena de adquisición del medicamento por parte de los hospitales involucrados y que estos hayan sido a los hospitales legalmente establecidos, “ya se había hecho una primera parte en relación a que existe más compra de medicamento para bloqueo que cantidad de pacientes en los lugares legalmente establecidos”, comentó De la Garza Fragoso, quien informó que se realiza la verificación de los lotes que fueron motivo de la venta y utilizados por dichos nosocomios, coinciden con los lotes asegurados por la Cofepris.

Explicó que el medicamento perteneciente a estos lotes no solo fueron vendidos a los hospitales que se encuentran bajo investigación, sino que también fueron vendidos a otros nosocomios ubicados en el estado, además de Zacatecas y Coahuila, “lo que corrobora la investigación del laboratorio CCAyAC en decir que el medicamento de origen no viene contaminado”, lo que sirve para robustecer dicha hipótesis, comentó.

Ya son 43 las denuncias presentadas ante la FGE, en las que se incluyen 60 víctimas, 11 de ellas no fueron positivas a la meningitis micótica, pese a ello invitaron a las familias para presentar su denuncia.

