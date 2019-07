Hay muro comercial en el río Suchiate

TAPACHULA.- Leticia García ha cruzado en una balsa por el río Suchiate desde Tecún Umán hacia Ciudad Hidalgo en Chiapas, le urge comprar un medicamento para su nieto de ocho meses que atraviesa por un cuadro de infección estomacal.

Su aflicción desmesurada le impide mantener la calma, luego de ser interceptada por un grupo conformado por policías federales, Guardia Nacional y elementos del Instituto Nacional de Migración (INM). “Sí, señora, entendemos la situación, pero no puede pasar”, le informan de manera gentil, mientras la mujer saca de entre sus ropas el DPI (Documento Personal de Identidad), lo equivalente a credencial de elector en México.

Para poder ingresar a suelo mexicano los guatemaltecos deben de contar con una Tarjeta de Visitante Regional (TVR), de lo contrario se les niega el acceso pese a que muestren cualquier documento que valide su nacionalidad. Sin embargo, muchos que son entrevistados y se les niega el paso, alegan que en las oficinas de Migración no hay expedición de dichas tarjetas, tampoco atención pronta para poder obtenerla en un lapso de tiempo considerable y no mayor a las largas esperas que aseguran han tenido que hacer. Peor aún, hay casos de denuncias de un reguero de corrupción en el puente internacional Rodolfo Robles, donde algunos chapines afirman que les niegan las TVR si no hay dinero de por medio.

“Hay muchas anomalías, a mi sobrina la han hecho venir hasta cuatro veces en su intento por tramitar este permiso, le dicen que no hay sistema, que no hay papelería para procesar dicha identificación”, señaló una guatemalteca que cruzó en balsa hacia México.

Incluso, apuntó que después de insistir en la realización de dicho trámite, oficiales del INM le pidieron 750 quetzales por entregarle el mismo día su permiso correspondiente. La economía de cientos de familias y comerciantes en Guatemala, en los departamentos aledaños con México, se ha visto afectada desde el ingreso de la Guardia Nacional a la franja sur. El matiz comercial que por décadas ha sido color rosa para balseros, compradores y pobladores del país vecino, ha tomado un tono pálido y también ha tirado por los suelos la “mina de oro” que ha sido el comercio informal entre Chiapas y San Marcos.