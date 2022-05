Reportan caso sospechoso de hepatitis aguda infantil en Tamaulipas

La Secretaría de Salud de Tamaulipas informó de un caso sospechoso de hepatitis aguda infantil, lo que enciende la alerta epidemiológica para los menores de 16 años en 43 municipios de esta entidad.

En rueda de prensa, la titular de la dependencia, Gloria Molina Gamboa, explicó que el caso es analizado en el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) en la Ciudad de México, en espera de ser confirmado o descartado.

Ayer, autoridades de Nuevo León confirmaron los primeros cuatro casos de hepatitis aguda infantil en el país.

"Se trata de cuatro niños de diferentes edades que estamos monitoreando para evaluar cuál es la evolución de ellos”, indicó la Secretaría de Salud estatal

Es un adolescente de Ciudad Victoria

El caso sospechoso en Tamaulipas es un menor de 14 años de edad con residencia en Ciudad Victoria.

Fue hace tres días atrás cuando se identificaron los síntomas al paciente. La funcionaria no definió cuál es el estado médico y que no se tiene una fecha estimada para recibir los resultados de laboratorio por parte de la Secretaría de Salud federal (Ssa).



“Tenemos muy poca información, no tenemos datos, no tenemos resultados, ahorita está en Ciudad de México, el único caso que tenemos en Tamaulipas (...) no tenemos ni fecha, ni cuando tendríamos los resultados”, expresó Molina Gamboa.

Alerta epidémica en Tamaulipas

Ante ello se pidió a los padres de familia ser el primer filtro para la identificación de los síntomas de la hepatitis que son:

Fiebre

Color amarillo en la piel y ojos

Vómito

Heces sin color

Orina blanca

Diarrea

Malestar agravado conforme pasan los días

Así como seguir las siguientes recomendaciones:

El lavado de manos de manera frecuente entre los menores

Cubrir nariz y boca al estornudar y toser

Evitar compartir alimentos

Mantener una estricta higiene al preparar alimentos

Se desconoce cómo se transmite

“Es una alerta epidemiológica, con el caso de Tamaulipas y los cuatro de Nuevo León que se tienen, bajo estudio (...) no hay reservorio, no hay modo de transmisión, no hay periodo de transmisividad, las manifestaciones clínicas son las de la enfermedad de hepatitis que se va agravando, no tenemos más información”.

Molina Gamboa señaló que tras este primer caso, las indicaciones epidemiológicas a seguir son descartar en primer término el tipo de hepatitis de la A a la C -procedimiento que se puede realiza en la entidad– y de arrojar negativo se envían los casos al InDRE para confirmarse como el tipo agudo del que se ha declaro brote mundial.

Explicó que existe un tipo de hepatitis clasificado como D, del que tampoco se tiene la capacidad técnica para diagnosticarse en los laboratorios de Tamaulipas, por lo que este tipo de padecimiento también es estudiado en el Indre en caso de que arroje negativo, entonces “cae en el rango de hepatitis aguda”.

Nota publicada en El Sol de Tampico