Historia de un matrimonio igualitario en Aguascalientes: cómo fue el proceso

En Aguascalientes, desde el 2019 se permiten los matrimonios homoparentales, si bien no está reconocido en la Constitución del Estado, el proceso se puede llevar a cabo, con anterioridad era necesario interponer un recurso legal, es decir, un amparo, a fin de que personas del mismo sexo contrajeran matrimonio, por lo que optaban por casarse en otros estados de la República Mexicana.

La historia de Nallely y América se escribió hace unos años y fue el pasado mes de diciembre que unieron sus vidas por la vía legal en Aguascalientes, señalaron que al momento de tomar la decisión de casarse, se prepararon con todos los recursos necesarios.

Nosotras estábamos prevenidas para meter un amparo, no tuvimos que meterlo, el papeleo y la burocracia, lo de las firmas se llevó a cabo de manera normal, no tuvimos ninguna complicación, en todo momento hubo amabilidad.

Sin embargo, señalaron que durante el proceso no todo es similar cuando se trata de una pareja compuesta por un hombre y una mujer, ya que, en cuanto a las pláticas prenupciales, no les fueron impartidas, por el contrario.

“Se las perdonaron. No se dan para matrimonios igualitarios, les doy la razón porque es el contexto social, el fallo no está a nuestro favor porque te lo niegan, vas ahí mismo a juzgados por una carta que te da un abogado donde te exenta y dice que no pudiste hacerlas por cuestiones médicas o laborales”.

Finalmente, señalaron que otra de las diferencias es la de poder asegurar a la pareja, ya que cabe señalar que para hacerlo posible es necesario acreditar el concubinato, esto entre un hombre y una mujer, o un acta de matrimonio, por lo que al pretender Nallely asegurar a América, debieron casarse para poder brindarle un seguro, ya que en tiempo de pandemia, América perdió su empleo y por ende la seguridad social, dio positivo a Covid-19 y presentó diversas complicaciones de salud, lo que las orilló a casarse y con ello ser asegurada.

"Es un beneficio grande, valoras el hecho de que no lo consigues tan fácil, es el beneficio del matrimonio”.