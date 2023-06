Hospitalizan a maestra y nueve alumnos en Tamaulipas por golpe de calor

El calor que azota a Tamaulipas provocó que nueve alumnos y una maestra fueran atendidos de emergencia por golpe de calor en una primaria que se ubica en Ciudad Victoria, capital de la entidad.

Fue al mediodía de este lunes 19 de junio, con el termómetro por encima de los 40 grados centígrados, cuando acudieron a la Escuela Primaria Leona Vicario varias ambulancias de Cruz Roja Mexicana y Protección Civil.

Te podría interesar: Por altas temperaturas, suspenden cirugías en hospital de Tamaulipas a falta de aire acondicionado

Los paramédicos atendieron a los menores y la docente, incluso el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, se trasladó al plantel.

Los menores fueron llevados al hospital

Tras ser valoradas, tres alumnas fueron trasladadas al Hospital Infantil a bordo de ambulancias y otras dos menores fueron llevadas por sus padres a bordo de vehículos particulares a recibir atención médica a una unidad médica.

Sociedad Tamaulipas suma 3 defunciones y 23 hospitalizados por ola de calor

Para facilitar la movilización de las unidades de emergencia se desplegó en el lugar un operativo por parte de elementos de la Dirección de Seguridad, Tránsito y Vialidad.

Esta escuela se encuentra ubicada en el bulevar Práxedis Balboa y calle Zaragoza, en la zona centro de esta ciudad capital que durante la semana ocupó el segundo lugar en temperaturas calurosas con más de 42 grados centígrados.

Salud propone que más escuelas suspendan actividades por ola de calor

Aunque la Secretaría de Educación (SET) planteó la semana pasada que las escuelas que no tienen una ventilación adecuada o que tienen techos de lámina deben tomar clases en línea, el secretario de Salud considera ampliar esta instrucción a más planteles.

“Yo creo que hay que hacerlo en línea aunque haya algún aire acondicionado algunos están medio funcionando y aún así la circunstancias han hecho que los niños estén en esas condiciones”, declaró en entrevista.

Destacó que su recomendación es que los alumnos se queden en casa, sobre todos aquellos que carecen de condiciones para enfrentar este calor y que según registros representaban un 16 por ciento de los 630 mil que integran el nivel básico en la entidad.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Que no hagan deporte, que no estén expuestos al Sol, que si no había luz, que si no estaban los aires acondicionados funcionando se suspendieron las clases o se mandarán a casa”, puntualizó el funcionario estatal que coordinó el operativo de atención para los alumnos que sufrieron un golpe de calor en una primaria de Tamaulipas.

Publicado originalmente en El Sol de Tampico