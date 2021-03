Identifican a responsables del incendio en Sierra de Arteaga

Coahuila.- Tras las investigaciones de la Fiscalía General del Estado ya se logró determinar quiénes son los responsables del incendio en la Sierra de Arteaga que, al miércoles 24 de marzo, tras ocho días sin ser controlado, ha consumido más de 2 mil hectáreas de bosque.

Everardo Lazo Chapa, Delegado de la Fiscalía en la Región Sureste del Estado confirmó que ya se tienen identificados a los responsables del siniestro que se originó en una cabaña del predio La Pinalosa, en el ejido los Lirios, en el Municipio de Arteaga.

Informó que a las personas que se tienen identificadas no son de Coahuila, sino paseantes del Estado de Nuevo León que, durante los días de asueto, por el puente que se presentó el pasado 15 de marzo, acudieron a una de las cabañas y realizaron una carne asada y que presuntamente por un descuido se originó el siniestro.

No obstante, pese a que ya se tienen identificados a los presuntos responsables de esta catástrofe ambiental, aún continúan las investigaciones para determinar los daños, puesto que aún no se liquida por completo el siniestro.

“La carpeta de investigación está muy avanzada, aún se está realizando la labor del perito topógrafo para determinar la magnitud del daño que existe por la por la devastación del incendio”, comentó Lazo Chapa.

Además, comentó que no podía dar a conocer los nombres de los probables responsables para no entorpecer las investigaciones y para no violentar los derechos de ningún individuo, así que será hasta que se concluyan las investigaciones que se den a conocer a los probables responsables, sin definir cuáles serían las penas que pudieran llegar a tener.

Anteriormente el Fiscal General del Estado, Gerardo Márquez Guevara, en una declaración que dio en el segundo día de la investigación dijo que los responsables de este incendio podrían alcanzar de tres a 20 años de cárcel, sin embargo, esto se determinaría en un proceso legal que se abriría en su contra.