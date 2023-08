IMSS de Aguascalientes tiene más de mil cirugías rezagadas, acusa secretario general de CTM

Los datos del último informe del área médica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Aguascalientes existen más de mil cirugías rezagadas de varios padecimientos y cada vez la demanda es mayor, así lo dio a conocer Alfredo González González, secretario general de la confederación de trabajadores de México (CTM).

En ese sentido, González González añadió que actualmente se están programando las consultas para especialistas hasta enero del 2024 y pese a diversas manifestaciones en las instalaciones, la situación no ha mejorado para los derechohabientes.

“La realidad es que es caótica la situación del IMSS, sabemos que si bien es un tema nacional, no existe voluntad política para darle solución, lo cual es lamentable y desesperante porque cientos de trabajadores están padeciendo el mal servicio y la mala organización”, subrayó el líder de la CTM

Mencionó además que cada mes tienen reuniones con los directivos y autoridades del Instituto, “pero la desesperación y la importancia va creciendo porque no se puede hacer nada para que se mejore el servicio, incluso nos hemos manifestado afuera de sus instalaciones para exigirles que se atienda a nuestros trabajadores, que les den seguimiento a sus padecimientos y que sea una atención de calidad, gritamos, decimos y exigimos, pero no pasa nada y cada vez el servicio está más saturado”.

Del mismo modo, refirió que es necesario aprovechar al 100 por ciento la capacidad instalada que se tiene y que exista atención en todas las áreas las 24 horas del día.

"Se ha tocado el tema de que los médicos ya no quieren trabajar en el Seguro Social porque en la iniciativa privada les va mejor y quienes están ahí tal vez es porque aún tienen mística de servicio pero no atienden con calidez, responsabilidad y dedicación a nuestros compañeros trabajadores, eso es lo que nosotros pedimos, que sean más humanos y se respete el derecho humano a la salud", añadió el secretario general de la CTM.

Por otra parte, Alfredo González manifestó su inconformidad ante la posible adhesión del estado al IMSS-BIENESTAR, argumentado que “si no pueden atender la derechohabiencia legitima que está afiliada al Instituto y que el empresario paga sus cuotas puntualmente, menos podrán atender a todos aquellos que quieren llegar a consumir".

"Si no hay para los que pagan, difícilmente habrá para quienes no pagan, ojalá que mejoren la atención y una vez que cubran a los derechohabientes tengan la capacidad para atender a todos los mexicanos que también tienen derecho a la salud, pero el IMSS no tiene la capacidad ni cuenta con el esquema para una atención general”, concluyó.

