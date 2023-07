IMSS dio por muerta a Rosalva y ahora no puede pensionarse

La señora Rosalva Contreras Arellano hizo un llamado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a corregir que al interior de su sistema la han registrado como muerta de manera errónea, lo cual ha derivado la imposibilidad de cobrar su pensión.

La mujer de 61 años relató el calvario que ha sufrido desde que murió su esposo el pasado 20 de mayo en la Clínica 30 de Mexicali, por lo que ha intentado tramitar su pensión por viudez, proceso en el cual el personal del IMSS le ha referido que no pueden hacerlo debido a que el sistema la registra como occisa.

Personal del IMSS se ha burlado de la situación de Rosalva

Primero intentó hacer este trámite en la Clínica 16, en donde la empleada le indicó que al parecer, el error es que la exesposa de su esposo, de nombre Guadalupe Esperanza Herrera García, quien falleció el 6 de diciembre de 2018, según el sistema, sigue viva, mientras que la señora Rosalva está registrada como muerta.

Otro error que ha constatado, es que según el personal de la clínica enviaría la información a la subdelegación del IMSS para que se corrigiera el problema, sin embargo, esto no se hizo de manera expedita.

A la señora le dijeron que esperaría entre 10 y 15 días hábiles para resolver el asunto; ella esperó 23 días, no obstante, le dijeron que los documentos para la corrección todavía no llegaban.

En el proceso, ha sido sujeta de malos tratos y burlas por parte del personal del IMSS, denunció, tanto de la clínica, como de la delegación, subdelegación y de la coordinación de Atención y Orientación al Derechohabiente.

“Me han tratado muy mal, vaya aquí, vaya allá, vaya tráigame este papel, inclusive me devolvió primero los papeles y ya que llevé el acta de defunción de la señora (ex esposa de su marido). Me los recibió, le pregunté qué qué va a proceder; me dijo que 'aquí ya nada, allá en la delegación que tumben a la muerta, ya ese es trabajo de ellos' ”, manifestó.

“Así me trajeron ese día, ve para allá, ve para acá. Cuando ya regreso con el comprobante de que sí se los entregaron a la subdelegación, me dicen así riendo, como muy gracioso el que me atendió de la ventanilla 15, es que sabe qué, que como ya trajo el comprobante, ya aparecieron sus papeles, pero va a tener que ir a la delegación, allá van a tener que arreglarlo”, añadió.

Posteriormente, fue a las oficinas de la delegación, en la calzada Aviación, donde también le indicaron que desconocían de quién era el error, si de la clínica 16, de la subdelegación, por lo que iban a investigar y que según, le iban a hablar cuando se arreglara el tema.

“Yo le dije ese día a la señorita, yo ni he comido, no se preocupe, es que no podemos hacer más”.

La pensión que ella pretende recibir, es a través de lo que le corresponde por la muerte de su esposo, el señor Santiago Covarrubias Granados.

Por el error en cuestión, ella no recibió la pensión que le correspondía por los años que trabajó, la cual debió recibir el 1 de julio, por lo que ya no tiene un ingreso para salir adelante.

“Tengo dos angiomas venosos en el cerebro, yo no usaba lentes, ahora los uso, a veces voy caminando y chocó con las cosas. Desde que me quitaron la pensión, ha sido un ir y venir, me dicen que aquí no, son puras negativas. Yo ya no sé a dónde ir, yo no soy de aquí, yo no tengo nada de familia aquí", lamentó la mujer.

