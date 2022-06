Se registra incendio en refinería de Cadereyta en Nuevo León

Monterrey.- Fue reportado un siniestro en la refinería de Cadereyta, instalaciones de Pemex a unos 30 kilómetros al oriente de Monterrey. Extraoficialmente se sabe que el fuego se registró en un calentador de una hidrodesulfuradora.

"Se informa de incendio en interior de Refineria Pemex Cadereyta, al momento no contamos con información oficial, desconocemos de que se trata, @Pemex cuenta con una excelente brigada interna contra incendios, nos mantenemos al margen y en coordinación con @PC_NuevoLeon", informó el director operativo de Bomberos Nuevo León, Alejandro Zúñiga.

Aviso ⚠️



Se registra un fuerte incendio en la refinería de Cadereyta, se recomienda tomar precauciones a toda la población cercana a la zona.



📅 25/06/22

⏰ 14:00 horas

Diversos cuerpos de rescate se movilizaron hacia la Refinería mientras se observó una columna de humo negro desde varios puntos de la zona metropolitana regiomontana.

Versiones indican que aparentemente el siniestro ya fue controlado por las brigadas de Pemex y no habría lesionados o problemas mayores que pudieran en riesgo las instalaciones petroleras o a las personas.

En el último año se han reportado al menos dos incendios en esa refinería, pero han sido sofocados sin mayores consecuencias.