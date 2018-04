Incendios devastan bosques y pastizales en Chihuahua

CHIHUAHUA, Chih.- Más de 21 mil 500 hectáreas de pastizal natural y bosque de pino y encino han sido devastadas en los tres incendios que permanecen activos en el estado de Chihuahua, de los cuales, los municipios de Madera y Namiquipa han sufrido afectaciones cada uno en un reporte preliminar de 10 mil hectáreas cada uno; mientras que en el predio Los Huerigos de la Biósfera de Janos mil 500 hectáreas se encuentran siniestradas.



Así lo reportó la Comisión Nacional Forestal de manera preliminar, pues por las condiciones climáticas y las características de la vegetación facilitan la propagación del fuego, dificultando que los incendios sean controlados y aún no se han abatido los siniestros en los que trabajan para su contención 364 brigadistas, de los cuáles, 200 trabajan en la zona de Madera donde han recibido apoyo de un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional.

En el caso del predio particular Los Huerigos en la Biósfera del municipio de Janos, se combate también desde el vecino estado de Sonora, pues se encuentra en los límites de ambas entidades.El reporte previo es que se han afectado alrededor de mil 500 hectáreas, en espera de ser sofocado y obtener una cantidad oficial, ya que la Conafor explicó que en este tipo de eventos, los terrenos de formas irregulares permiten que en algunas secciones no sean alcanzadas por el fuego, dejando ‘lunares’ que no con contabilizados en el área dañada.

En este combate se encuentran trabajando 90 personas, de las cuales 74 son brigadistas de la Conafor, además de elementos de Sedena, Protección Civil del Estado de Chihuahua, Dirección Forestal de la Secretaría de Desarrollo Rural, Municipio de Janos, por parte de las autoridades.Entre los civiles también se han unido productores, dueños, poseedores de terrenos y voluntarios que aportan su esfuerzo ante la emergencia.

En la Biósfera de Janos, al igual que en los incendios de Namiquipa y Madera, las condiciones climáticas han complicado el avance de la labor de combate, destacando que la vegetación de pastizal natural facilita la propagación del fuego. Este tipo de vegetación también ha propiciado la expansión del fuego en Namiquipa.

Asimismo, en el incendio del municipio de Madera donde se consume el bosque de encinos y pinos, se combate por varios frentes, tanto por tierra como por aire, en el que continúan 200 combatientes que pertenecen a la Comisión Nacional Forestal, Sedena , Municipio de Madera, Protección Civil del Estado, y la Dirección Forestal de la Secretaria de Desarrollo Rural de Gobierno del Estado, voluntarios , productores y brigadas ejidales de la región.

Se marcó una tregua para este lunes y circulaba la versión de que había una persona lesionada por la caída de un árbol. Así fueron los comentarios de uno de los brigadistas y parte de Desarrollo Forestal del Municipio en cuanto a las dificultades que se presentan, porque las fuertes rachas de viento simplemente no dejan avanzar a los voluntarios.



Son oficialmente 200 personas, pero se estima que ya rebasan las 400 que están actuando para combatir el fuego que lleva consumidas más de 10 mil hectáreas en el municipio de Madera, señaló el brigadista de Protección Civil.