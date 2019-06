Inicia CFE condonación de deuda en Tabasco

VILLAHERMOSA.- Con desorganización, desinformación e inconformidades por parte de varios usuarios arrancó ayer el proceso para realizar los convenios del Borrón y Cuenta Nueva y contratos de la tarifa F1, en las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Desde temprana hora los capitalinos comenzaron a formar las filas al exterior de las dos sedes localizadas en el primer cuadro de Villahermosa, y en la colonia Atasta de Serra.

Con la documentación requerida en mano, usuarios aguardaron su turno, aunque tres de cada cinco no pudo realizar el trámite a la falta de algún requisito, o bien, a la desinformación denunciada.

Refirieron que, mientras a unos les señalaron que deben pagar el consumo de los 10 días trascurridos de junio antes de firmar los contratos nuevos, a otros les marcan el pago hasta que les llegue el recibo bimestral.

Tal es el caso del señor Alberto Jiménez, quien no pudo realizar el trámite debido a que el adeudo de los primeros 10 días de junio asciende a tres mil pesos y debía pagarlos antes de firmar el contrato.

“Nadie me dijo que tenía que pagar antes, no traje el dinero suficiente, y bueno, tampoco considero justo el monto de tres mil pesos por 10 días, no tengo un hotel, aunque si los pagaré, pues estoy consciente de que en los años que debo acumulé más, por eso no voy a pelear, voy por el dinero y regreso a firmar”, apuntó la persona.

Por el contrario, la señora Telma Pérez Ortiz si pudo realizar la firma del convenio pese a que no pagó antes el consumo del mes en curso, el cual asciende a 487 pesos que deberá saldar, pero hasta que se genere su próximo recibo.

“Me dijeron que va a venir en el recibo, que ahí lo van a anexar como pago único. Firmamos y se supone que ya quedó el tramite realizado”, apuntó.

No obstante, denunció que el contrato especifica la tarifa D1 y no la F1, aunque, a decir de personal de la CFE, es un inconveniente en el sistema que será corregido, pero la tarifa F1 si se respetara.

OTROS PIDEN TARIFA JUSTA

Mientras esto pasa en Tabasco, en Nuevo León, militantes de la organización Tierra y Libertad protestaron frente a las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad en Monterrey por lo que califican de altas tarifas del servicio eléctrico y que asocian con las altas temperaturas.

Y en Chiapas, integrantes de la Coordinadora Estatal afiliada a la Asamblea Nacional de Energía Eléctrica (ANUEE) , exigieron la aplicación de tarifas justas para el servicio de electricidad que suministra la Comisión Federal de Electricidad.