INM, ciego ante los polleros, denuncia Pueblo sin Fronteras

Luego de que 23 inmigrantes guatemaltecos perdieran la vida en una volcadira en Chiapas la noche del jueves, Pueblo sin Fronteras acusó al gobierno mexicano y al Instituto Nacional de Migración (INM) de permitir el tráfico de humanos por la frontera sur y la operación impune de coyotes o polleros que violentan la integridad de migrantes.

Irineo Mújica, director de esta organización que fue señalada por Olga Sánchez Cordero de traficar con las caravanas migrantes, expuso que el delito real está dentro de Migración y el mismo gobierno, que por años ha permitido que personas cobren cuotas jugosas a centroamericanos y ciudadanos de otras nacionalidades para transportarlos en condiciones infrahumanas por México hacia Estados Unidos.

Puso como ejemplo el reciente accidente que dejó 23 muertos y 33 heridos, el cual, dijo, es la prueba fehaciente que el gobierno mexicano intenta vender la idea de que se apoya a la comunidad extrajera otorgando visas, pero hace ojos ciegos a los traficantes de humanos y migrantes que viajan hacinados en vehículos por el sur de México.

“Debe de haber una limpia en las instituciones encargadas de velar por la protección a migrantes, no es posible que este tipo de tragedias se susciten, eso a pesar de ser un accidente pudo haberse evitado, no es posible que en su ruta los agentes de migración no hayan visto que viajaban más de 50 migrantes en un camión”, apuntó.

Añadió que en México existe un corredor utilizado por polleros para el traslado de migrantes, por dónde han operado desde hace muchos años, sin embargo, no es la primera ocasión que se sabe de incidentes como el ocurrido en Soyaló, Chiapas.

INVESTIGARÁN RED DE TRAFICANTES

Por su parte, Jorge Luis Llaven Abarca, titular de la Fiscalía General del estado de Chiapas (FGE), informó que trabajan en la investigación correspondiente con el fin de llegar a los responsables del tráfico de personas que llevó a la muerte de 23 indocumentados la noche del jueves en el tramo carretero Chicoasén-Soyaló.

Señaló que de las víctimas mortales, 10 son mujeres y 13 hombres, mientras que dos de los lesionados se mantienen con pronóstico reservado, los cuáles fueron trasladados a hospitales de Chiapa de Corzo, Acala, San Fernando y Tuxtla Gutiérrez.

Llaven Abarca mencionó que ya se mantienen en los protocolos de atención a migrantes y un trabajo en conjunto con el Instituto Nacional de Migración y el consulado de Guatemala para con esto dar la atención oportuna y en el caso de las personas fallecidas regresar los cuerpos a su país de origen.

En la Ciudad de México, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR), lamentó la muerte de los centroamericanos tras el accidente de un camión en el estado de Chiapas.

La agencia señaló que la falta de opciones legales para ingresar al territorio y el uso de la detención propician que las personas se vean obligadas a viajar en la clandestinidad, tomando rutas peligrosas.