Investigan a la policía municipal de San José de Gracia, Michoacán

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), investiga a la Policía Municipal de Marcos Castellanos por no haber activado la alerta y no atender con oportunidad el ataque armado registrado el domingo, a escasas cuadras de la Presidencia Municipal y en donde fueron asesinados un número aún no determinado de personas.

En rueda de prensa, el Fiscal Adrián López Solís reconoció que la dependencia tuvo conocimiento del hecho hasta tres horas después de ocurrido y fue a través de los videos que empezaron a circular en redes sociales.

Por ello, admitió que al arribar al lugar, no se encontraron los cuerpos y la escena del crimen había sido alterada.

Explicó que, de acuerdo con las primeras investigaciones, se sabe que en el lugar era velada Eloísa B., madre de Alejandro G alias El Pelón, presunto cabecilla de una célula delincuencial que opera en el vecino estado de Colima.

Al lugar arribaron al filo de las 15.30 horas, hombres armados quienes sacaron del lugar al supuesto delincuente y varios de sus acompañantes a quienes posteriormente privaron de la vida mientras que al resto de los asistentes al velorio los obligaron a entrar a una vivienda.

Fue entonces cuando presuntos integrantes de la célula que encabezaba El Pelón se abocaron a recoger los cuerpos y alterar la escena con artículos de limpieza de tal forma que al llegar las autoridades solo encontraron el piso mojado y dos bolsas: una con masa encefálica y otra con detergentes.

Ahí mismo fueron recolectados un centenar de casquillos percutidos, calibres 9 mm, 7.62, 5.56 y 45.

En este contexto mencionó el personal de investigación con el apoyo del Ejercito Mexicano y la Guardia Nacional, se mantiene en la comunidad de San José de Gracia realizando entrevistas y recabando datos.

