Irapuato urge castigar la portación de armas de fuego

IRAPUATO, Gto.- El presidente municipal de Irapuato, Ricardo Ortiz Gutiérrez, aseguró que es urgente que el Congreso de la Unión le entre al tema de reformar las leyes para castigar con prisión a las personas que sean detenidas por portar armas de fuego.

La Organización Editorial Mexicana informó que de los 25 mil 339 homicidios ocurridos en 2017, 90% fueron cometidos con arma de fuego, por lo que hay varias voces que piden sea adecuada la Ley Federal de Armas de Fuego, el Código Federal de Procedimientos Penales, así como el artículo 19 Constitucional, para dejar en prisión a quienes sean detenidos con un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.

“Es lo que hemos venido peleando desde el primer mes que entramos aquí, ahora no solo lo clama el delegado federal de la Policía Federal, también el general (Salvador) Cienfuegos.

“A mí, en su momento, me lo dijo el propio Secretario de Gobernación, Osorio Chong, el Secretario de la Marina y bien claro me lo dijeron: 'coincidimos con usted en que deben haber modificaciones, coincidimos, pero no nos hacen caso en el Congreso', dijo en entrevista el Presidente Municipal de Irapuato, uno de los impulsores a nivel nacional de reformar las leyes para castigar la portación de arma de fuego.

Ricardo Ortiz dijo que ante lo que se han encontrado es que los legisladores aseguran que el fallo viene en la detención hecha por los policías, cosa que dijo no era cierta.

“Siempre han señalado de que no es cierto, de que es una falta de preparación de los municipios, pero ahora el clamor es general, en un año y seis meses de haber sido implementado el sistema, ahí están los resultados”.