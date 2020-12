"Me siento débil": Jaime Bonilla es dado de alta tras ser diagnosticado con Covid

Tijuana. - Pasadas las 16:00 horas de este miércoles, el Gobernador Jaime Bonilla Valdez fue dado de alta del Hospital General de Tijuana y salió en silla de ruedas por el área de emergencias del nosocomio, tras estar internado por tres días al ser diagnosticado con coronavirus.

"Me siento débil pero ya reestablecido, siguiendo recomendaciones. Fueron tres días muy pesados, ya el doctor les puede dar más o menos el escenario", comentó el gobernador de Baja California.

▶️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Sociedad Hospitalizan a gobernador de Baja California por Covid-19

En el área lo esperaban medios de comunicación que fueron convocados para presenciar su alta médica del nosocomio, al ser cuestionado como se sentía.

"El sábado por la noche se me juntaron todos los síntomas y este entonces internaron. El amor con amor se paga, a mí me han tratado, lo he dicho fuerte y quedito, el dinero no compra la atención, no compra el cariño".

Sobre el miedo de la población para atenderse en el Hospital General de Tijuana dijo: "Sí habrá algunos hospitales muy ocupados, pero con el amor y cariño que le ponen los médicos. Yo lo que en cuidados intensivos fue cariño para todos los que estaban internados, me tocó vivir los momentos que estaban viviendo cuando los volteaban, los trataban y los curaban y el cariño que reflejaban a todos. Quiero decirles que el Hospital General de Tijuana tiene una de las mejores atenciones médicas del mundo"

Mencionó que se integrara a trabajar cuando sea dado de alta, pero realizara el trabajo desde su condominio e indico que sostuvo una llamada con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, quien le deseo una pronta convalecencia e indico que esperará que se recupere para tener una visita en el mes de diciembre.

Foto: José Luis Camarillo | El Sol de Tijuana





▶️ "Es doloroso verlos en la soledad de sus camas", Ivalú cuenta el otro daño del Covid

Reitero que esta es la segunda ocasión que le ha contraído el virus. "Acuérdense que a mí ya me había dado un lapso de Covid pero en síntomas leves en comparación de esta. Como el Covid ataco todos mis órganos al mismo tiempo, yo salude a miles de personas por muchos meses y he abrazo a muchas gentes, pero mis anticuerpos se acabaron e hice confianza"

Al ser cuestionado sobre el uso de cubrebocas, que en repetidas ocasiones no utilizaba el gobernador Jaime Bonilla, "Yo no estoy en contra de uso de cubrebocas, simple y sencillamente porque ya me había dado, uso de una careta, guardo una distancia pero eso no es suficiente".