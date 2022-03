Jalisco aplicará operativos especiales en Jocotepec y Tamazula tras hechos violentos

Los acontecimientos violentos ocurridos en los municipios de Jocotepec y Tamazula, son producto de la violencia que se vive a nivel nacional, pero a menos de 24 horas de ocurridos ya todo está bajo control y con normalidad anunció el Gobernador, Enrique Alfaro Ramírez.

“Entendemos que estos hechos exigen de una acción inmediata y desde ayer se dio con la atención de estos tres temas por parte de la Fiscalía del Estado, la policía estatal y en la reunión de seguridad se evaluará la manera en la que se va a reforzar la presencia de la policía del Estado con operativos especiales en estos municipios” señaló el gobernador.

En ese sentido destacó que es importante enviar un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos y aseguró que no se ha dado una afectación directa contra civiles, “no se tiene riesgo que implique suspender clases, no hay autoridad municipal que tenga la facultad de convocar a suspender actividades, hay que seguir adelante, no podemos caer en el pánico y el miedo de información que no siempre es precisa y que en muchos momentos pareciera que se difunde para genera miedo en la población”.

Escucha este mensaje importante sobre los hechos violentos del crimen organizado en zonas limítrofes de nuestro estado con Michoacán. pic.twitter.com/dwePqkUgs8 — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) March 11, 2022

El mandatario recordó los tres hechos violentos ocurridos ayer (jueves), el primero de ellos fue cuando elementos de la policía del municipio de Jocotepec, paramédicos y de Protección Civil atendían un choque, fueron agredidos por los tripulantes de un vehículo que huyeron hacia Michoacán. El otro acontecimiento fue en Tamazula en donde se prendió fuego a dos camiones de carga en los límites con Michoacán, así como un coche incendiado en el municipio de La Manzanilla.

Indicó que en este momento están atentos ante la situación compleja para el país y los municipios en donde se colinda en donde existen problemas delicados y complejos en materia de violencia, “particularmente en Michoacán, Zacatecas, Colima y en esos municipios hemos tenido operativos especiales que han funcionado bien y estos hechos no pueden hacernos caer en el miedo”.

Al mismo tiempo se mantiene comunicación con los integrantes de la mesa nacional de seguridad, con las autoridades de los estados vecinos y se dará toda la información que se requiera en cuanto se tenga.

Vuelven actividades a la normalidad

Después de que un grupo armado incendió dos vehículos de carga en la delegación La Garita, de Tamazula de Gordiano, que derivó en la suspensión de clases, el Gobierno municipal informó que las actividades regresarán a la normalidad al ser ya una zona "segura" por la presencia del Ejército y la Guardia Nacional que vigilan esa localidad.

El Ayuntamiento aseguró también que ya hay presencia de elementos federales y estatales.

"Debido a los actos de violencia suscitados en La Garita, delegación de nuestra cabecera municipal, el 9º Batallón de Infantería del Estado, Guardia Nacional y Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Jalisco, han resguardado a Tamazula, por lo que nuestra zona se encuentra segura para continuar con nuestras actividades a la brevedad".

Igualmente se sugirió a las escuelas tener clases no presenciales: "Para el sector educativo, se recomienda ampliamente labor autogestiva a distancia".

Violencia se desata durante la madrugada

Este jueves aproximadamente a las 21:30 horas, se registró el incendio de dos vehículos de carga en la carretera que conduce de Mazamitla a Tamazula, a la altura de la delegación de La Garita, en este último municipio. Cuando llegaron bomberos encontraron los automotores bloqueando la vialidad y sin huella de choque.

Tras sofocar el fuego, un tracto quedó consumido, el segundo de plataforma sólo tenía el motor calcinado.

De ese hecho se le dio parte al Ministerio Público de la Fiscalía Regional para que iniciara las investigaciones.

Luego de esos hechos violentos, el Gobierno municipal de Tamazula había decidió suspender clases y actividades.

"Derivado de los recientes eventos de violencia suscitados en comunidades aledañas al municipio de Tamazula, a partir de este momento se suspenden todas las labores de gobierno, labores escolares hasta nuevo aviso. Se sugiere dejar al mínimo las labores de empresas privadas".

Tras la publicación, los habitantes de ese municipio lamentaron a través de esa red social, que el municipio ubicado en la región sureste de Jalisco haya sido alcanzado por ese tipo de actos.

