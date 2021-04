Jalisco vive sequía severa en 68% de su territorio: Enrique Alfaro

La sequía severa que se viven en el 68% del territorio de Jalisco será sin duda la causa por la que el Gobierno Federal emita de forma inminente una declaratoria de emergencia en los próximos días, anunció el Gobernador Enrique Alfaro Ramírez a través de sus redes sociales.

Al concluir una reunión con el equipo de Gestión Integral del Agua, así como de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, entre otros funcionarios en donde se le da seguimiento a todo el proceso para enfrentar el problema que se vive en el Área Metropolitana de Guadalajara y toda la entidad.

“Hace unos días sesionó la comisión Intersecretarial para la Atención de Sequías e Inundaciones, que es una instancia en donde participan distintas Secretarías federales y han emitido ya la base sobre la cual creemos que, en los siguientes días, yo creo que en esta semana se va a hacer la declaratoria de emergencia por sequía en el Estado de Jalisco”, indicó.

Según el contenido de un documento preliminar que se le entregó al Gobernador de Jalisco le informan que en la Entidad el “68% de su territorio tiene una sequía clasificada como severa, vivimos una situación que no se había vivido, según el reporte del Gobierno Federal, en los últimos 10 años en Jalisco”.

En ese sentido indicó que se tiene que entender que lo que la situación que se enfrenta no es sólo un asunto que tenga que ver con la operación de un sistema de abasto de agua potable o de la capacidad de respuesta del gobierno.

“Estamos viviendo un problema ambiental grave” que se refleja en una sequía que no se vivía desde hace una década y en el mismo documento se les marcan las pautas para asumir las siguientes decisiones que se darán a conocer para la entidad. Recordó que la presa Calderón prácticamente se secó y no se le puede extraer más agua.

Dijo que al momento en que se tenía funcionando al 100% el sistema se tenía un abasto de 8.4 metros cúbicos por segundo, pero en marzo se dio la crisis y desabasto, el déficit no se podrá resolver ya que no es asunto del gobierno, sino que es no hay agua y los próximos dos meses serán todavía complicados.

En los próximos meses van a reforzar los trabajos en la Presa Calderón para aumentar su capacidad de almacenamiento durante las lluvias y se llevarán a cabo trabajos para tener metros adicionales a la cortina para alcanzar 10 millones de metros cúbicos adicionales, siempre y cuando llueva lo suficiente.

Además, se hará un ajuste al sistema aleatorio del abasto de agua potable y serán tres días con el servicio y tres días sin él, esto con el objetivo de que en las casas se alcance a llenar los sistemas de almacenamiento y sea suficiente para afrontar los cortes.