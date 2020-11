Obispo de Aguascalientes está grave pero estable: vocero

Tras 96 horas de permanecer internado por complicaciones derivadas del coronavirus, el obispo de la Diócesis de Aguascalientes, José María de la Torre Martín, permanece en estado grave e incluso tuvo que ser intubado, pero se encuentra estable, confirmó el vocero del Obispado, Rogelio Pedroza González.

En conferencia de prensa, condenó los rumores que a lo largo de la mañana se difundieron a través de redes sociales, mediante los cuales se afirmaba un presunto deceso del jefe de la Iglesia Católica local, al tiempo que pidió seguir orando por su salud y no atender este tipo de situaciones.

"Como bien sabemos, el estado de salud del señor obispo es delicado, pero afortunadamente todavía está con nosotros. No es más que pedirle a Dios por su salud y por la paz de la Diócesis, porque en estas situaciones a veces se corren rumores que no hacen nada de bien. Estaremos cercanos a los medios para estar informando sobre su estado (…) es lamentable que en redes sociales se transmitan o se publiquen cosas que no están bien, que no ayudan a los fieles católicos".

Pedroza González reconoció que los médicos que atienden al obispo han confirmado ya los resultados de la prueba de detección que le fue practicada, misma que dio resultado positivo.

Asimismo, explicó que si bien en primera instancia fue internado en una clínica privada al norte de la ciudad, se tomó la determinación de trasladarlo al Hospital Hidalgo a efecto de no dejar sin recursos a la agrupación Fraterna Asistencia Social de Aguascalientes, que se encarga de la atención médica de todos los sacerdotes de la Diócesis.

De la misma manera, el vocero diocesano reconoció que existen otros dos sacerdotes que en los últimos días han dado positivo por Covid-19, quienes no han requerido hospitalización.

En este mismo sentido y a través de una carta dirigida “a todos quienes peregrinan en esta Diócesis de Aguascalientes”, el vicario general, Javier Cruz Muñoz, calificó como “terrible” esa clase de rumores y exhortó a tomar con cautela cualquier información y no dar por ciertos los datos que se presentan en tanto el Obispado no lo haga oficial.

