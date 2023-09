"Ya los tenemos", familiares dan último adiós a los seis jóvenes asesinados en Zacatecas

“Gracias a Dios que nos movimos, los tenemos” dice entre lágrimas María de la Luz Caldera, tía de Óscar Ernesto, uno de los siete jóvenes plagiados en Villanueva, Zacatecas, y quien fue localizado muerto con cinco de sus amigos.

Este jueves, las familias, con grandes muestras de dolor, les dieron sepultura luego de que les oficiaran una misa de cuerpo presente.

Óscar Ernesto Rojas y Diego Rodríguez Vidales fueron velados juntos en una capilla ubicada en Malpaso un día después de que los seis cuerpos sin vida fueron hallados en una brecha de terracería aproximadamente a 15 kilómetros de la comunidad La Soledad, que se ubica entre la ciudad de Zacatecas y el municipio de Villanueva, ya estaban en estado de descomposición.

En medio de la tristeza, la tía de Óscar Ernesto recordó que, el martes, en medio de la desesperación, decidieron bloquear la carretera federal 54 (Zacatecas-Guadalajara) para exigirle al gobernador que los buscaran:

Si no hubiéramos hecho eso, todavía hasta la fecha no supiéramos nada de ellos, porque los hallaron muy descompuestos.

Aseguró que recibieron videos en los que se veía a los jóvenes caminando descalzos por unas brechas y que aún y cuando se los mostraron a las autoridades, no les creían, por eso exigían que los buscaran con el helicóptero de la Secretaría de Seguridad Pública, el cual, según les aseguró el titular de esa dependencia, Arturo Medina Mayora, estaba averiado; pero tres horas después, la aeronave comenzó los sobrevuelos que permitieron la localización.

Óscar tuvo una vida muy triste, afirma su tía

María de la Luz compartió que Óscar tuvo una infancia difícil, ya que su madre fue asesinada y su padre se encuentra en la cárcel. También destacó que, derivado de estos sucesos, el joven necesitó una atención psicológica que no tuvo.

Debido a eso, Óscar abandonó la escuela y cuando tenía ánimos trabajaba en la construcción con sus tíos.

Al conocer a los otros jóvenes que después serían plagiados, comenzó a salir con ellos y mostró más ánimo, el domingo decidió irse con sus amigos al convivio, siendo esa la última vez que lo vieron con vida.

La tía de Óscar asegura que hay solidaridad entre los habitantes de Malpaso, por lo ocurrido con los siete jóvenes y que hay mucha molestia y preocupación: “nos dijeron que iban a incrementar la seguridad, pero no, no hay nada, no crea, sí tenemos miedo".

Autoridades, en silencio

Hasta el momento ninguna dependencia estatal o federal ha realizado un comunicado oficial en el cual confirme que los seis cuerpos hallados ayer corresponden a los seis jóvenes que fueron secuestrados.

Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó los hechos violentos contra estos jóvenes de Zacatecas, sin confirmar la identidad de los restos localizados cerca del rancho El Potrerito ni dio más detalles.

El gobernador de Zacatecas, David Monreal, también lamentó estos sucesos, aunque afirmó que será la Fiscalía de Zacatecas la encargada de brindar la información, aun cuando no se ha pronunciado para confirmar la identidad de los cuerpos hallados ayer.

“Este tema se está dejando en manos de las instancias de justicia y en este caso la Fiscalía para que informe debidamente lo que aconteció, porque todos padres de familia sociedad, debemos estar alertas, atentos porque es la descomposición social, es evidente porque ya hay detenidos", indicó.

