Jubilados incumplen la sana distancia para cobrar pensión

CHIHUAHUA. Adultos mayores inclumplieron con la sana distancia que se decretó ante la pandemia de Covid-19 después de que tuvieron que esperar por más de tres horas en una fila al acudir a Pensiones Civiles del Estado tras querer cobrar su cheque.

A pesar de que desde hace semanas se anunció que los pensionados y jubilados deberían acudir a las oficinas de los sindicatos y organismos a los que pertenecieron para cobrar sus cheques o bien se les depositaría en el banco para evitar aglomeraciones, la estrategia no funcionó.

Los adultos mayores mostraron su enojo al tener que esperar tres horas en la explanada, para luego pasar el filtro y poder ingresar a las oficinas por el cheque pues afirmaron que en otras ocasiones habían acudido desde temprana hora y en menos de 15 minutos habían salido de las oficinas, sin embargo, ahora había quienes tenían más de tres horas formados.

El contador Alberto José Herrera González había anunciado las medidas preventivas contra el Covid-19, entre ellas que los adultos mayores no asistieran a las instalaciones para que no expusieran su salud al estar en contacto con otras personas, pero la medida no se socializó entre todos, pues más de 300 personas estaban formadas en la zona en espera de poder realiza el trámite.

EN JALISCO TEMEN POR REPARTO DE PROGRAMA 68 Y MÁS

Mientras que en el estado de Jalisco, beneficiarios del programa 68 y más temen por la llegada del apoyo bimestral de 2 mil 600 pesos que reciben pues esta vez les llegaría el 15 de abril y aseguran les adelantarán dos bimestres.

Sin embargo, a quienes les es dificil trasladarse o no pueden caminar, han recibido la visita en casa de los llamados “servidores de la nación” y después de cumplir con un trámite, con la entrega de una carta poder, demostrar el entronque con la persona -con actas de nacimiento- y la designación de ese familiar de confianza, éste sí podrá pasar a cobrar.

Respecto a quienes no tienen ese trámite, se está analizando la forma de cómo evitar que se expongan, más aún cuando se afirma que la pandemia estará llegando a su parte más complicada de contagio justo el día que tienen que cobrar su ayuda económica.

CDMX SÍ RESPETA ESTRATEGIA

En la capital del país, la situación es distinta, pues pocas son las personas de la tercera edad que acuden a realizar trámites de la Tarjeta para el Bienestar al módulo de la Secretaría del Bienestar, ubicado en la esquina de Abraham González y Lucerna, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, donde se procura atenderlos rápidamente y de acuerdo a las medidas preventivas por la contingencia del Covid-19.

Además, en ese cruce se colocaron carpas y algunas sillas espaciadamente para que los adultos mayores no hagan fila de pie y permanezcan en la sombra, no bajo el intenso sol.

Y es que por esas medidas preventivas, los empleados de esa área no dejan que la sala de la dependencia se llene de solicitantes en espera de ser atendidos, pero antes de entrar a la misma las personas y sus acompañantes son pasados a una mesa en donde un médico les mide la temperatura con una cámara.

Asimismo, otra persona les coloca gel antibacterial en las manos y de ahí son canalizados a la entrada de la sala.

Ahí, dos empleados con tapaboca les preguntan el trámite que realizarán y les dan un turno para ser atendidos, con bastante celeridad.

En su mayoría las personas de la tercera edad que acuden al módulo son para entregar los papeles para obtener dicha tarjeta, los cuales son verificados por los empleados de la dependencia.

Sin embargo, una señora, quien vive en un domicilio cercano a la oficina, llegó en silla de ruedas, acompañado de sus nietos, y contó que acudió para hacer el trámite de reposición de dicho documento, ya que el anterior se le extravió.

Por otro lado, la Secretaría del Bienestar advirtió a la población tener cuidado con un anuncio que circula en redes sociales, en el que se ofrece supuestamente apoyo para tramitar la Tarjeta para el Bienestar, que además remite a un sito que no corresponde a ninguno de los por-tales oficiales del Gobierno federal.. Con información de Víctor Chávez/El Occidental y Manuel Coste