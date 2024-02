Juez libera a presunto abusador de niña de 4 años: el caso que indigna al Edomex

Un juez del Estado de México dejó en libertad al presunto abusador de una niña de 4 años, debido a que ella no pudo dar detalles sobre la hora y la ubicación de la agresión.

El caso se dio a conocer en redes sociales, luego de que el video de la audiencia para dictar sentencia al caso se volviera viral por la justificación que dio el juez para dejar en libertad a Alejandro "N", presunto abusador y tío de la menor.

“¿Dónde está la corroboración de esa información (lugar y hora de la agresión)? Ante la insuficiencia aprobatoria desde luego de justificar el delito de abuso sexual, lo conducente es otorgar fallo absolutorio al señor Alejandro”, dijo el juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela.

“Su señoría, ¿cómo va a saber mi hija de tiempo exacto? -respondió Victoria Figueiras, madre de la niña, al juez- O sea, la capacidad de una niña de 4 años de edad. ¿Cómo la va a saber ella?”.

“Lo único que corroboran esos tocamientos y desde luego esto es en perjuicio de los derechos de la infancia. Aun cuando se corrobore ese tocamiento, el resto de la información no está debidamente justificada”, dijo el juez Martínez Vitela a través de un video compartido en redes sociales.

A pesar de que la madre señala que los videos dejan en claro y evidencian la agresión por parte de este sujeto hacia su hija, no fueron suficientes para el juez Vitela por lo que el acusado quedó en libertad.

El juez, sin embargo, aceptó que hubo tocamientos contra la menor por parte del agresor. También los peritajes que realizaron a la menor, indicaron daño emocional en la víctima.

Vitela respondió a la madre que puede recurrir a un recurso ante la Fiscalía para continuar con el juicio.

Al respecto, la judicatura del Estado de México señaló que no hubo manera de reconstruir los hechos denunciados en contra de la menor.

"De cuatro periciales en materia de psicología, se advierte que únicamente la primera hace referencia de indicadores psicológicos de víctimas de violencia sexual. Y un metaperitaje muestra falla metodológicas, como la ausencia de pruebas psicométricas adecuadas", sostuvo la judicatura en un comunicado publicado en redes sociales.

Las autoridades del Estado de México agregaron que el presunto agresar de la niña comprobó con recibos que durante el día cuando fue agredida la menor estuvo en establecimientos comerciales hasta llegar a su domicilio por la noche.

Asimismo, los abuelos de la niña declararon que su hijo y sus menores hijas -entre ellas, la víctima- estuvieron en su domicilio desde el mediodía y hasta las 20:00 o 21:00 horas, lapso de tiempo dentro del que se señala ocurrió el presunto abuso, a las 19:00 horas.

Colpasan Naucalpan por fallo del juez

Luego de que se volviera viral el caso, la mamá de la niña agredida, acompañada por colectivos, bloqueó ambos sentido de Periférico Norte, frente al Parque Naucali en Naucalpan.

El cierre en la arteria, la principal conexción entre la Ciudad de México con los municipios al norte del Edomex y la autopista México-Querétaro, ocasionó filas kilométricas de vehículos.

El bloqueo, que continúa hasta las 8 de la noche de este martes, se ha vuelto tenso conforme avanzan las horas pues los conductores han bajado de sus vehículos para encarar a las personas en la protesta.

En los momentos de más tensión, un camión de carga intentó embestir a los manifestantes, al igual que un grupo de motociclistas que intentaron sortear el el bloqueo.

Alrededor de las 7 de la noche dos carriles con dirección a la CDMX fueron liberados para desahogar la vialidad; sin embargo, con dirección a Satélite está bloqueada en su totalidad la avenida.

Tras cinco horas de bloqueo, a las 8 de la noche, el bloqueo fue retirado luego de que Victoria Figueiras, madre de la pequeña víctima, anunciara un acuerdo para reunirse con autoridades del Estado de México.

En entrevista con medios de comunicación en el lugar, Figueiras detalló que este miércoles se reuinirá con el secretario técnico del Poder Judicial local para discutir el caso.

"No se si confiar en ellos o no, ya me fallaron una vez, pero le voy a dar una oportundidad de que su compromiso sea real. Se esta exigiendo justicia para mi niña porque la verdad ya salió", dijo al finalizar el bloqueo.