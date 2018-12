Policía de Ecatepec va a la cárcel por frustrar robo y abatir a presunto delincuente

Ecatepec, México.- Luego de que el pasado sábado 8 de diciembre Daniel N, policía municipal de Ecatepec, frustara un robo y se enfrentara a balazos con un grupo de supuestos asaltantes, agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) anunciaron su detención pues se le acusa de homicidio por lo cual, sus familiares, piden se haga justicia.



De acuerdo con la versión de algunos familiares y vecinos, los hechos sucedieron alrededor del mediodía del jueves, cuando aparentemente tres sujetos se encontraban asaltando a transeúntes sobre la calle Ignacio Allende, en la Colonia Nueva Aragón.

Policiaca

Tras una alerta, Daniel, quien se desempeña como jefe del cuadrante 55, arribó al lugar de los hechos sin embargo fue recibido a balazos por uno de los sospechosos. Como resultado de esto, el oficial repelió la agresión y logró lesionar a su agresor, mismo que fue trasladado al Hospital José María Rodríguez en la Avenida Central, donde horas después falleció.

Ante este panorama, Belém Páez, mamá del oficial, relató que su hijo acudió a un llamado de auxilio y que fue el delincuente quien comenzó a dispararle, “mi hijo, pues, reaccionó y de igual manera se tuvo que defender (...) fue detenido y yo pido justicia, pido justicia…no saben el dolor que yo tengo de verlo ahí adentro, por favor apoyenme”, declaró la madre del oficial.



La respuesta por parte de la población no se hizo esperar y de inmediato convocaron, vía redes sociales, a cerrar y bloquear avenidas así como la organización de algunas protestas frente a las instalaciones de la FGJEM, no obstante, la madre del afectado, pidió que no se realizara nada pues sería algo que su hijo no haría.

Como respuesta a todo esto, a través del área de Comunicación Social del Ayuntamiento de Ecatepec, se informó que el gobierno local, se encuentra aportando las pruebas necesarias para el esclarecimiento del caso e incluso, la FGJEM, anunció que el próximo jueves un juez de control será quien determine la inocencia o culpabilidad del uniformado.