Kim, de 3 años, fue abusada en el kinder al que acababa de entrar en BC: los detalles del caso

Kim es una niña de 3 años que inició el kinder durante este ciclo escolar, pero la felicidad que, según su mamá, sentía por ir a la escuela, terminó el pasado 9 de septiembre, cuando fue agredida sexualmente en un baño del centro educativo.

El caso se dio a conocer a través de redes sociales, cuando Dulce, la mamá de Kim, denunció lo que le había sucedido a la pequeña en el kinder Graciano Vinegra, ubicado en la colonia 27 de de septiembre de Mexicali, Baja California.

De acuerdo con el relato de Dulce, el lunes 9 de agosto cuando llegó a la escuela para recoger a su hija una maestra esperaba a la pequeña afuera del baño.

Una hora después, Kim le hizo saber a su mamá que tenía dolor en sus partes íntimas. Dulce intentó revisar a la niña pero, entre llanto, ella se resistía.

Una vez que consiguió revisarla se dio cuenta de una herida que no tenía la pequeña cuando la bañó por la mañana antes de ir a la escuela.

Después de esto Dulce se comunicó con la maestra de su hija, quien dijo que la menor nunca le expresó nada, sólo se tocaba su entrepierna, lo que la docente interpretó como una señal de que quería ir al baño, que fue donde Dulce la encontró a la hora de la salida.

Mediante el seguro del plantel, Dulce llevó a su hija a una clínica, donde la doctora le dijo que visiblemente si tenía una herida y que estuviera alerta a síntomas de alarma que presente la niña.

No quise pensar en la posibilidad de que la hayan violentado sexualmente, era mi mayor miedo y me negaba a pensar eso, quería buscar una respuesta pero nadie me la dabaDulce

Agregó que teniendo una plática con su hija en el carro, la menor dijo que una maestra y un maestro la habían limpiado en el baño pero “tapados para que nadie los viera”, hasta que unos niños los descubrieron; la menor señaló que hay otra niña involucrada.

Juan Salazar / La Voz de la Frontera

El miércoles 11 de agosto la mamá y la hermana de Dulce acudieron al kinder para hablar con la directora, quien no dio ninguna respuesta o solución, sólo se limitó a señalar que el baño de docentes y de niños es el mismo.

De acuerdo con el relato de Dulce, la menor se rehúsa entrar al baño, le da terror y se pone a llorar; en las noches, la menor se despierta llorando diciendo “no me toques, no me toques”.

Separan de su cargo a dos personas en el kinder

El lunes 16 de septiembre Marina del Pilar Ávila, gobernadora de Baja California, informó que debido a este caso dos integrantes del personal del kinder Graciano Vinegra habían sido separados de su cargo en tanto se investiga el caso.

"Respecto de los terribles hechos ocurridos en el kinder Graciano Vinegra de Mexicali en contra de una alumna, les informo que los docentes señalados como probables responsables han sido separados de sus cargos para llegar hasta las ultimas consecuencias", detalló la gobernadora en un comunicado.

Un día después María Elena Andrade Ramírez, fical de Baja California, dijo que se encontraban en proceso de análisis y revisión de evidencias y ya se tienen identificadas algunas personas que podrían estar relacionadas al caso.

En este sentido, abonó que la separación de dos personas de su cargo en el kinder no fue a solicitud de la fiscalía, sino que forma parte del protocolo de la autoridad educativa en estos casos.

“La investigación está abierta, aún no tenemos establecida una línea exacta sino estamos analizando todos los detalles, todas las personas, para determinar en su caso la situación de cada uno”, señaló Andrade Ramírez.

El martes 17 de septiembre madres de familia y personas que han ofrecido respaldo a la familia de Kim se manifestaron en el kinder Graciano Vinegra, que permaneció cerrado y sin presencia del personal docente.

Celeste Espinoza / La Voz de la Frontera

Lo anterior provocó molestia entre los manifestantes, que reclamaban a los representantes de la escuela que dieran la cara ante las acusaciones contra algunos miembros del personal.

En contraste, vecinos de la escuela aseguran que vehículos llegan al plantel en la madrugada para llevarse artículos, lo que ha levantado sospechas de que se esté manipulando evidencia.

El abogado que llevará el caso, Cuauhtémoc Castilla, explicó que desconoce por qué el jardín de niños no está en resguardo, esto, porque los hechos ocurrieron hace una semana y en ese momento la mamá puso la denuncia ante la fiscalía.

Asimismo, reclamó que Dulce aún no cuenta con una copia de la carpeta de investigación sobre la agreción contra Kim.

Ese mismo día, durante la manifestación, la subsecretaria del sector educativo, Dulce María Jauregui Santillan, dio a conocer que también destituyó del cargo a la directora del plantel.

Presunto agresor asegura que es inocente

Eliseo "N", uno de los presuntos agresores de Kim, que formaba parte del personal administrativo del kinder, acudió este 19 de septiembre a la FGE para presentar una denuncia, pues asegura que él y su famila han sido acosados tras los señalamientos en su contra.

"Yo soy inocente. Nosotros entregamos las pruebas a la fiscalía. Son contundentes, es un video que apunta al baño de las niñas todo el día, se queda grabado", dijo.

Asimismo, señaló que hasta este jueves la fiscalía no lo ha citado a declarar como parte de alguna investigación, por lo que exigió se le llame a comparecer y se le informe qué hay en la carpeta de investigación para que se le señale.

"Estoy siendo amenazado [...] estamos desprotegidos mis compañeras del jardín, yo, mi familia; estamos viviendo una situación muy dificil y yo estoy exigiendo a las autoriddades que ya salgan a dar la cara y digan qué está pasando, porque yo soy inocente y alguien tiene que decirlo", acusó.

En este sentido, reclamó que las autoridades deben informar si la investigación va en una dirección que no apunte a él como responsable.

"Yo nunca me acerco a los niños –agregó Eliseo "N"– mi labor es como administrativo, tengo 15 años trabajando en el sistema educativo".

Hasta este 19 de septiembre las autoridades no han detallado si existen pruebas para acusar a alguna de las tres personas separadas de su cargo en el kinder Graciano Vinegra, ni sobre las imputaciones que podrían pesar en su contra.