La falta de servicios presenta una problemática de salud para las familias del valle de San Luis

Para familias que se han establecido en el sur de la ciudad, fuera del área autorizada por el ayuntamiento y el ejido La Grullita, tener el vital líquido para lo básico significa caminar kilómetros.



Unos compraron lotes hace 10 años, otros, apenas unos meses, pero los servicios de luz y agua potable siguen sin verse en la zona.

“Me dijeron que en cinco años llegaría para acá el agua y la luz, ya pasaron diez años y ahora me salieron con que hasta ahí llegarán nomás, se quedaron a una calle”, relató Victoria Camarena, quien no pierde la esperanza de que lleguen los servicios.

El agua es indispensable para la vida, y el no tenerla genera problemas de salud, estabilidad y desarrollo.

“El principal problema son las enfermedades, cada rato me enfermo del estómago, el agua es necesaria para todo”, explica la señora, quien debido a la cercanía con la calle donde terminan los servicios no pierden la esperanza de que pronto contaran con ellos.

ACARREAN AGUA



“A mi si me dejan agua, vienen dos veces a la semana, pero no les dejan a todos, el vecino me dejo sus tambos por que a el no se los llenan, pero igual a veces no ajusta y es una batalla tengo que ir hasta el panteón, llevo a mi niña de 4 años en la carretilla y voy por agua, por que mi esposo trabaja y yo me quedo sola con la niña”, relata victoria, quien asegura que la falta de agua les ha enseñado a economizar y cuidar el uso de este recurso.

La visitaduría de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) tiene conocimiento sobre la falta de agua en la colonia Topahue. Sergio Carmona Cruz, titular en San Luis de dicho organismo, comentó que en caso de recibir queja se dará trámite a dicha denuncia pues el agua es un recurso elemental para la vida, más ahora que se acerca el verano.

AGUAS CONTAMINADAS PARA RIEGO



Productores del valle se San Luis, quienes se han declarado inconformes con el pretendido programa Apoyo a la renuncia voluntaria al volumen de agua del derecho de riego, ahora critican a la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), ya que la parte mexicana, en presunto contubernio con la Comisión Nacional del Agua, pretenden engañar de que hay excedente de agua, al contabilizar los volúmenes de agua contaminada del canal Sánchez Mejorada para el riego de parcelas.

Así lo dio a conocer Carlos Silva Calles, usuario del módulo de riego número uno, el cual señaló que la CILA no tiene porqué andar vendiendo agua a los usuarios ni mucho menos el estar contabilizando los excedentes del drenaje de Yuma y de otros pozos salinizados, con el argumento de que hay mucha agua para riego en el valle.

Cabe destacar que el Canal Sánchez Mejorada, nace en la línea internacional cerca de San Luis y utiliza los excedentes del drenaje de Yuma y los hace correr hacia el sur hasta esta frontera, para posteriormente llegar al ejido Independencia, no sin antes mezclarse en el Sifón Sánchez Mejorada, conocido como “la Licuadora” y el canal del Barrote del río, margen izquierda, que permite cruzar el Colorado con agua proveniente de la Presa Morelos.

“Esa agua no tiene porqué ser considerada para el riego de alrededor de 26,647 hectáreas del valle de San Luis Río Colorado, ya que se trata de agua que está contaminada”

Continuó diciendo que este problema que no defiende la parte mexicana de CILA, data desde 1954, cuando el gobierno federal, construyó el Sifón Sánchez Mejorada y el canal del Barrote, cuando éstos permitieron sustituir los bombeos, con tomas directas del canal principal, a un costo del agua mucho más bajo que el costo de bombeo y con mayor regularidad.

Para esos tiempos se tenía bajo explotación agrícola en la margen izquierda alrededor de 40 mil hectáreas de tierra, desde San Luis hasta la desembocadura del Colorado, donde, a partir de 1945, se incluía superficie de Sonora y Baja California.