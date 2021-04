"La gente se siente sola", nuncio apostólico denuncia el abandono de autoridades en Aguililla

En su visita a Aguililla, el nuncio apostólico en México, Franco Coppola, afirmó que la Iglesia católica no desea desafiar con este recorrido a ningún grupo del crimen organizado, sino dar acompañamiento a las víctimas, un consuelo espiritual ante el abandono en el que se encuentran.

El religioso hizo un llamado a la conversión en los jóvenes que caen en las fauces del narcotráfico, a dejar el camino del crimen organizado y a permitir que se dé el cambio en su vida

“Esta misa es por el pueblo que sufre, pero también por quienes olvidándose que somos hermanos han elegido un camino equivocado”, afirmó el obispo.

Foto: Iván Arias | El Sol de Morelia

A los presentes pidió orar por el don de la paz y también por la conversión de “mis hermanos que transitan por el crimen organizado”.

Luego de ofrecer una misa en la escuela de la cabecera municipal, se reunió con los medios de comunicación para, entre otras cosas, afirmar que "el crimen y los criminales se aprovechan de la soledad", en referencia a pueblos como El Aguaje, colindante con Aguililla, donde son muy pocos los habitantes que se han quedado ante el clima de enfrentamientos.

Subrayó que en la Iglesia no son gobierno, por lo que no pueden interferir en políticas públicas, pero recordó que en su trayectoria como misionero estuvo en pueblos de África, "donde no hay luz, como aquí, donde la gente mala puede hacer lo que quiere en las penumbras".

Mencionó que El Papa Francisco sabe que en estas situaciones la gente se queda sola: "A veces las autoridades no pueden o no quieren. La gente se siente sola, nuestra misión es estar cerca, como la Virgen lo hizo con su hijo. La Iglesia debe estar al lado del pueblo, no alejarse nunca", reflexionó.

Foto: Iván Arias | El Sol de Morelia

Compartió que cuando llegó a México le asombraron dos cosas: la enorme pobreza y la violencia. En ese contexto, un funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores del sexenio pasado le pidió no hablar de esa clase de temas "para no alejar al turismo", lo que consideró como la más clara de expresión de cómo un gobierno abandona a su pueblo.

"Es necesario que el mundo sepa qué pasa, no hay por qué callar. Si los medios callan, le hacen un favor a los malos", dijo, aunque luego matizó en esa conceptualización y abundó en la complejidad que lleva a los individuos a optar por las actividades ilícitas.

Refirió que el Papa quiere ayudar a México, porque es el país de habla hispana que más católicos tiene. "La violencia no sólo está en Aguililla, está en todo México", reconoció, por lo que pide a los miembros de las organizaciones delictivas que rectifiquen su camino.

Aguililla se desbordó al recibir al nuncio apostólico

Luego de un trayecto que partió de Apatzingán y pasó por El Aguaje, la mañana de este viernes el nuncio apostólico de México, Franco Coppola, arribó al municipio de Aguililla para llevar un mensaje de paz en un municipio azotado por la violencia y los constantes enfrentamientos entre distintos grupos del crimen organizado.

Fue poco antes de las 11:00 horas que el religioso, acompañado del obispo de Apatzingán, Cristóbal Ascencio García, llegó a la Glorieta del pueblo, donde ya lo esperaba una multitud de personas que se volcó a querer abrazarlo y tomarse alguna fotografía.

Con consignas como "Viva Aguililla", "Queremos paz" y "Dios bendiga a este pueblo", los habitantes emprendieron una caminata siguiendo a una figura monumental de El Santísimo, recorrido que ha desembocado en una cancha de basquetbol, donde se lleva a cabo un acto religioso.

Cabe resaltar que en el trayecto de Apatzingán a Aguililla, Coppola pudo ser testigo de el rastro de violencia en las diferentes localidades, donde se puede apreciar un sinnúmero de casas abandonadas, pintas con las siglas del Cartel Jalisco Nueva Generación, pavimento semitrozado e incluso edificios con impactos de bala.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

Antes de la misa de mediodía, el nuncio se reunió de forma privada con personas de la comunidad víctimas de la violencia, quienes le relataron su propia experiencia sobre un panorama que no ha cambiado en los últimos meses.

Foto: Iván Villanueva





Te recomendamos el podcast ⬇️

Acast

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Deezer

Amazon Music