La Huasteca se queda 24 horas sin electricidad

CIUDAD VALLES. Entre el lunes y ayer se quedaron sin energía eléctrica 13 municipios de San Luis Potosí y algunas poblaciones de Querétaro debido al robo de la cimentación de dos torres de acero que sostienen líneas de alta tensión, las cuales colapsaron.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que la interrupción del suministro afectó los municipios de Tamazunchale, Matlapa, Tampacán, San Martín Chalchicuautla, Coxcatlán, Axtla de Terrazas, Aquismón, Xilitla, San Antonio, Tanlajás, Tampamolón Corona, Huehuetlán, y Tancanhuitz en San Luis Potosí, además de Landa de Matamoros y algunas poblaciones de Jalpan de Serra del estado de Querétaro.

Mediante un comunicado, la empresa productiva recalcó que la interrupción del suministro se debió a “causas no atribuibles a la Comisión”, ya que fue resultado de “actos de vandalismo” en los que robaron la cimentación de torres de acero ubicadas en El Pujal y La Marina, a 12 kilómetros al sur de Ciudad Valles.

Las afectaciones se dieron desde la mañana del lunes y el servicio se restableció ayer alrededor de las siete de la mañana luego de que la empresa movilizó 74 electricistas, 12 ingenieros, dos supervisores de seguridad, 14 grúas y 17 vehículos.

La CFE ha enfrentado varias interrupciones del servicio de energía eléctrica a lo largo del año por causas, según la empresa, que no se le pueden atribuir.

El 28 de diciembre de 2020, cerca de 10.3 millones de usuarios en 20 estados del país sufrieron falta de electricidad por periodos de entre 30 minutos hasta varias horas por un megaapagón que la CFE atribuyó en un principio a “un desbalance en el Sistema Interconectado Nacional entre la carga y la generación de energía, lo que provocó una pérdida de 7500 MW”.

El 29 de diciembre, la empresa estatal cambió la versión de lo acontecido y dijo que la interrupción de energía se debió a un incendio de pastizales que alcanzó dos líneas de transmisión entre Linares y Ciudad Victoria, Tamaulipas, afectando dos líneas de 400 mil kilovolts.

En febrero de este año, un nuevo apagón afectó a 4.7 millones de personas en Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas, Coahuila, Zacatecas y Durango.

La CFE y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) informaron que esto fue ocasionado por los efectos del frente frío 35 que congeló los ductos por los que se transporta gas de EU a plantas generadoras de electricidad en México. Sin embargo, la principal causa fue la subida de los precios del gas natural que la CFE importa de las refinerías de Texas, los cuales pasaron de tres dólares por millón de BTU's a nueve mil dólares, por lo que la empresa decidió no pagar esos precios.

“El mercado funcionó y la CFE decidió no comprar a ese precio, eso es lo que pasó. No es que se haya cerrado el paso del gas, es que se toma una decisión financiera de no pagar por ese monto, no es que los texanos no quieran dar más gas natural, así no funciona”, explicó el especialista en febrero pasado.