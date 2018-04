La Secretaría de Gobernación informó que la Caravana conocida como Viacrucis del Migrante comenzó su dispersión por decisión de sus integrantes

OAXACA, OAX.- La caravana de centroamericanos que pretende llegar a la frontera con Estados Unidos arribará a la Ciudad de México donde decidirán si continúan en bloque o cada uno de los mil 500 migrantes lo intenta de manera individual.



Estacionados en Matías Romero, Oaxaca, algunos de los dirigentes del movimiento han indicado que están considerando disolver esta caravana, pues aunque no temen a las declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, si consideran que estarían exponiendo su integridad para llegar a la frontera.

La Organización No Gubernamental Pueblo sin Fronteras asumió que su trabajo para visibilizar el problema que viven los migrantes durante su recorrido hacia el sueño americano terminará en la capital del país, aunque proporcionarán ayuda a quienes quieran continuar.

Mientras tanto, existen personas que sí desean seguir con el viaje, debido a que salieron de su país principalmente por la inseguridad y la falta de condiciones para trabajar y obtener el sustento para sus familias.

En la caravana se encuentran 32 mujeres embarazadas, a quienes las autoridades recomendaron no continuar el camino, ya que podrían exponer su vida y la de los productos, sin embargo muchas pretenden continuar su camino.

“Si salimos de nuestro país fue para ayudar a los que se quedaron, no dejaremos que nos paren; ya no tenemos esperanza en nuestro país y por eso seguimos; agradecemos la ayuda del pueblo mexicano, pero no podemos estancarnos aquí”, sostuvo una de las migrantes que, con su hija en brazos, continuará en busca del sueño americano.

En tanto, elementos del Instituto Nacional de Migración entregan las órdenes de salida de regularización a quienes son parte de esta caravana para que no sean detenidos en el país.





LOS ESPERAN EN TIJUANA

Pese a las amenazas de Trump de cancelar el Tratado de Libre Comercio si la caravana avanzaba, los migrantes de Honduras, El Salvador y Guatemala siguen su camino hacia el norte del país, en búsqueda de asilo político en la Unión Americana, informó la coordinadora de Ángeles Sin Fronteras, Lourdes Lizardi López, quien dijo que son mil 700 los migrantes que en máximo 15 días llegarán a la ciudad como parte de la Caravana Migrante 2018.

“Esta es la caravana más grande de todos los tiempos que viene para Tijuana, todos vienen con miedo por lo que pasa y Trump, que como no da asilo político, vienen con incertidumbre de qué es lo que va a pasar en la frontera”, expresó.

Lizardi López dio a conocer que el grupo de migrantes ha enfrentado en su camino hacia Tijuana el hambre, la inseguridad y amenazas por parte del crimen organizado.

“La violencia y la pobreza en sus países son motivos que los hacen migrar a otro lugar donde puedan trabajar y dar una vida mejor a familia”, comentó.

La activista dijo que los organismos civiles del estado están preparándose para alojar a los migrantes, con el acondicionamiento de albergues y espacios dignos que ocupen durante su estancia en la ciudad.

“Debemos apoyarlos, no les demos la espalda, no son delincuentes, son trabajadores internacionales que buscan una mejor vida y hay que apoyarlos”, concluyó.