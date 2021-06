"Vacuna Johnson and Johnson duele más", en BC piden no ir "crudos" a vacunarse

Tijuana.- El secretario de salud en Baja California, Alonso Pérez Rico, reconoció que la vacuna Johnson and Johnson “duele más”, motivo por el cual más personas han manifestado sufrir dolores de brazos.

No obstante, dijo que luego de un día de que se aplicó el biológico, los efectos secundarios suelen desaparecer.

Además, el funcionario estatal sugirió a los jóvenes no acudir a inocularse si tomaron una gran cantidad de bebidas alcohólicas un día antes.

“Si están crudos o con resaca, no se vacunen, porque van a tener efectos secundarios que van a ser mayores”, puntualizó.

Pérez Rico aclaró que si bien si se puede ingerir bebidas alcohólicas luego de vacunarse, no es recomendable, pues los efectos secundarios se pueden confundir con el de la resaca.

“Si empiezo a tomar mucho y me empieza a doler la cabeza, no sabremos si fue por beber bebidas no saludables o por la vacuna”, comentó.

Por otro lado, destacó que 29% de la población del estado ya cuenta con el esquema completo de vacunación.

Respecto a la situación actual de la pandemia, reiteró que la entidad seguirá en semáforo verde.

“Nunca hemos estado tan bajo como hemos estado ahorita. Como hemos estado ganando la guerra, esperemos que Ensenada se sume y todos los municipios estarán ganando”, apuntó.

Ayer, el funcionario indicó que los casos de reacciones adversas a la aplicación de la vacuna Johnson & Johnson en el primer día de aplicación del biológico en Baja California, acumularon poco más de 200 casos, entre leves y moderados. "Presentaron hipoglucemias, baja presión, nerviosismo, dolor de cabeza y abdominal”, precisó.

Consideró que el número de reacciones es mínimo en comparación con la cantidad de biológico aplicado y los efectos secundarios no representaron riesgo para la población.

Además, reiteró que para evitar las inclemencias del clima en Mexicali, la vacunación se realizará de las 20:00 horas a las 01:00 horas.