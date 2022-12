Lanza EU alerta de seguridad a sus conciudadanos tras la captura de 'Tony Montana' en Jalisco

Luego de la detención de Antonio “N”, alias Tony Montana, hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) la Embajada de Estados Unidos en México generó una alerta de seguridad a sus conciudadanos para que eviten viajar al estado mexicano de Jalisco o bien mantener un perfil bajo en caso de registrarse algún enfrentamiento.

El diplomado estadounidense señala que “Jalisco ha utilizado una Alerta de Seguridad en todo el estado y aumentó la presencia de seguridad en el Área Metropolitana de Guadalajara luego del arresto reportado de un miembro del cártel. Existe la posibilidad de conflictos entre la policía y elementos criminales.

Cita además en el texto los números de emergencia en caso de cualquier eventualidad, así como las páginas de sus redes sociales para ser atendidos con prontitud en caso de encontrarse en situación de alarma.

Mexico: The State of Jalisco has issued a state-wide Security Alert & increased security presence in the Guadalajara metropolitan area following the reported arrest of a cartel member. Potential for conflicts between police & criminal elements. More at: https://t.co/TcvsA6o1Ts pic.twitter.com/ZMpCm53xK8 — Travel - State Dept (@TravelGov) December 20, 2022

EU recomienda acciones a tomar

Si requieren asistencia:

Formulario de contacto

de Embajada y Consulados de los Estados Unidos en México

y de los en Desde Mé x ico: 55 8526 2561

Mé ico: 55 8526 2561 Desde Estados Unidos : 1-844-528-6611

: 1-844-528-6611 Departamento de Estado – Asuntos Consulares: +1-888-407-4747 o +1-201-501-4444

