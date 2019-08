Libres, policías retenidos por el FNLS en Chiapas

Ocosingo.- Los cinco policías que estaba retenidos por el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) fueron liberados alrededor de las 13 horas de este miércoles como "acto de buena voluntad", señaló el grupo en las instalaciones de la escuela telesecundaria Ricardo Flores Magón, en la comunidad Río Florido, del municipio de Ocosingo, Chiapas.

El acto se realizó ante la presencia de organizaciones de derechos humanos; representantes de la iglesia católica; Gonzalo Ituarte Hurtado, Vicario de Justicia y Paz de la Diócesis de San Cristóbal de Las Casas, y César Augusto Orantes Coutiño, de la Diócesis de Tuxtla, párroco de Acala; así como de maestros democráticos y medios de comunicación.

Foto: Alejandro Estrada | El Heraldo de Chiapas

Ahí señalaron que era un acto de humanismo y muestra de buena voluntad "para ir dando los primeros pasos hacia la liberación de Javier González Díaz”, principal demanda del FNLS desde que inició su movimiento hace más de un mes en Chiapas y que se encuentra recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados número 5 en SCLC.

Luego de ser presentados los cinco retenidos, uno de los policías liberados, José Luis Tondopó Medina, emitió un mensaje a nombre de los cinco policías: “Agradezco a Dios por este momento, a los que colaboraron con un granito para que esto se llevará a cabo, mi corazón está triste y está alegre, triste porque cambió la historia de nuestras vidas, alegre porque no tenemos culpa de nada, no hemos ofendido a las comunidades, no cometimos error alguno, pero cambió el rumbo de nuestras vidas".

Foto: Óscar Sántiz

Los policías fueron retenidos el pasado 18 de julio y tras 21 días privados de su libertad, Tondopó Medina dijo estar agradecido por el cumplimiento de su palabra y voluntad para que se haga realidad. "En nuestro corazón no hay rencor ni odio, nuestro corazón está limpió".

Los liberados son los policías ministeriales José Luis y Fernando Tondopó, así como los policías Carlos Enrique Gordillo Aguilar, Fredy Sánchez García y Bernal Díaz Altúzar, quienes fueron recibidos por sus familiares entre lágrimas, abrazos y besos, para posteriormente abordar las unidades de regreso a sus hogares.

Foto: Óscar Sántiz

Posteriormente se realizó la devolución de los vehículos que permanecían en manos de la comunidad; empresarios y dueños de las unidades se encontraban con herramientas para recuperar al menos ocho.

Por último, el FNLS señaló que continuará con su exigencia de liberar a su líder, el cese del hostigamiento policiaco y la desmilitarización en las comunidades afines a esta organización.