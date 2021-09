Lilia Cedillo consigue rectoría de la BUAP; primera mujer rectora de la universidad

Este lunes, se dio a conocer que la Doctora Lilia Cedillo Ramírez fue elegida como la primera rectora en la historia de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) para el periodo 2021-2025. La comunidad estudiantil aprobó a la doctora con 72 mil 187 de los 88 mil votos emitidos, según datos preliminares.

Y aunque la Comisión Electoral todavía no difunde los resultados finales de la jornada electora, El Sol de Puebla tuvo acceso a los datos preliminares que permiten afirmar que Cedillo ganó 213 de los 218 votos sectoriales.

De acuerdo con los resultados extraoficiales, la única unidad académica en donde la ex directora del Centro de Detección Biomolecular no fue favorecida con el voto fue el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, en donde los cuatro sectores de alumnos y profesores no votaron por ella, mientras que el director se abstuvo.

En la votación electrónica habría participado el 68.13 por ciento del padrón electoral de la BUAP, estimado en más de 120 mil estudiantes, académicos y trabajadores, lo que permite legitimar la elección.

Será el próximo 22 de septiembre a las 10:00 horas cuando el Consejo Universitario sesione para validar la elección y designar a la nueva rectora, misma que tomará protesta el próximo 4 de octubre.