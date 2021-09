Limpian Tula de día, se refugian de noche

TULA DE ALLENDE. Habitantes de Tula regresaron a limpiar sus hogares y calles ayer por la mañana pero las autoridades les pidieron quedarse en los refugios durante la noche debido a que continúa la alerta por lluvias.

Por la mañana se dejó ingresar a los habitantes a sus casas o negocios y algunos comenzaron a limpiar por su cuenta. Militares y empleados municipales se dedicaron a la limpieza de las calles, pero por la tarde-noche pedían a las familias que se quedarán en los albergues y que no intentaran ingresar a las zonas afectadas.

La falta de energía eléctrica obligó a muchas familias a permanecer en los albergues.

Ayer el gobierno de Hidalgo y municipales informaron a la población que la región Tula seguía en estado de alerta por inundación, porque podría seguir lloviendo, aumentar el nivel de los ríos y drenar más agua a las zonas inundadas desde el lunes, e incluso anegar nuevos espacios.

Les aseguraron que se evitaría el saqueo y la rapiña y para apoyar en el operativo de vigilancia, por la noche llegaron a Tula 150 efectivos de la Guardia Nacional más, pero esta mañana desde temprana hora nadie pudo evitar que las personas ingresaran a sus viviendas y negocios y comenzaran la limpieza.

Mireya Ramírez, quien vive en la calle Colegio Militar, comentó: “no hay manera ya de recuperar nada, en todos los negocios y casas, se perdió casi todo. Sabemos que podría seguir lloviendo y volverse a inundar, pero tal vez podamos rescatar algo y si limpiamos más pronto podremos volver a trabajar”.

A ella y a sus vecinos de la colonia 16 de Enero las autoridades les dijeron que no entraran a limpiar, ingresaron pero no atendieron la indicación porque, dijo, las calles ya se secaron y muchas construcciones tienen agua adentro por lo que si no las limpian temen se dañen más.

SE PREPARAN PARA OTRA INUNDACIÓN

Habitantes de la comunidad El Salitre se preparan para otra posible lluvia e inundación, luego de que la del martes los sorprendió de madrugada y no tuvieron tiempo de resguardar sus pertenencias.

“Ya pasó lo peor pero no nos confiamos. Yo ya puse una bardita con tabiques y cemento para que no se meta el agua porque ya me echó a perder mi refrigeradores y dos bultitos de cemento que tenía para hacer un cuarto”, lamentó Miguel, un hombre que se dedica a la albañilería.

Agregó que a lo largo de los últimos seis años se ha dedicado a ahorrar lo poco que percibe para construir dos cuartos de diez metros cuadrados. “Un mes compré 50 tabiques y el siguiente unos bultos de cemento. Otras veces traigo 10 bultos de cal o 15 cubetas de arena (...) ahora el agua me ganó y me echó a perder mi cocinita, ya ni modo”, continuó.

Al percatarse de la situación, residentes de las colonias que no sufrieron daños recolectaron ropa, víveres y productos de limpieza para apoyar a sus vecinos. Con información de Alberto Jiménez /La Prensa