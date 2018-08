Le roban a su bebé y la asesinan en Zacatecas: le prometieron que le regalarían ropa

Zacatecas.- Litzi Sarai de 16 años y su bebé de apenas tres meses de nacido desaparecieron el pasado sábado 27 de julio en la zona Centro de Zacatecas. El bebé se localizó vivo y abandonado en un jardín de Aguascalientes el domingo 28, y la noche del lunes 30 fue encontrado el cadáver descuartizado de la joven madre en Genaro Codina. Pese a que se trata de la desaparición de dos menores de edad, las autoridades nunca activaron alertas sobre su no localización; ahora el caso es investigado como un feminicidio.

Tanto el extravío de la madre y su hijo, como sus respectivas localizaciones, fueron confirmados por la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) y la Vocería de Seguridad Pública la mañana de este martes, siendo el fiscal general Francisco Murillo Ruiseco quien aseguró que ya existe una Carpeta de Investigación, informó El Sol de Zacatecas.

Murillo Ruiseco expresó que los padres de Litzi Sarai interpusieron la denuncia formal de su no localización el día 29 de julio, dando pie al comienzo de una investigación, ya que además se refirió que la joven madre traía consigo a su bebé.

Tras el hallazgo de los dos menores de edad, el Fiscal General mencionó que las primeras horas serán trascendentales para determinar la línea de esta investigación, ya que aún se está recabando y analizando información.

En relación a su desaparición, reconoció que nunca se solicitó la activación de alertas al respecto, como AMBER y ALBA, ya que mencionó, se deben seguir ciertos protocolos nacionales, y por ende no en todos los casos se van a activar, puntualizó.

Añadió que más allá de que se trataba del extravío de una joven de 16 años y un bebé de dos meses de nacido, se carecía de información o un parámetro efectivo que estableciera si había riesgo o no, como para activar las alarmas y proceder a su búsqueda de carácter masivo, y que aunque la alerta ALBA se debe activar de inmediato dado el panorama, no se hizo así, y se analizará tal omisión, la cual no calificó de errónea.

Ante ello, dijo que quizá si había indicadores como para activarlas, pero reiteró que con base a los protocolos no se podía proceder, sin embargo, afirmó que ya hay un protocolo de investigación de feminicidio, que es con el que se va a proceder.

Informó que no ha cruzado información con el gobernador Alejandro Tello y ni él se ha dirigido con el Fiscal, pues aclaró que este tema es de la FGJE comúnmente “autónoma”, indicó, y que además el gobernador tiene otras responsabilidades.

Localización de restos humanos en Genaro Codina

Ayer lunes por la noche, en la comunidad de Santa Inés, perteneciente al municipio de Genaro Codina, fueron encontrados restos humanos en una bolsa, hecho que fue reportado al número de emergencias 911.

De inmediato acudieron al lugar indicado en el reporte, elementos de la Policía Ministerial, quienes confirmaron la existencia de una bolsa de color negro, con partes humanas en su interior.

El lugar específico del hallazgo, fue en la comunidad Santa Inés justo antes del acceso a la cabecera municipal.

Finalmente, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado, se encargó de recoger los restos y trasladarlos al Servicio Médico Forense para mediante la necropsia de ley, poder obtener datos de identificación, así como integrar la Carpeta de Investigación correspondiente.

Los hechos

El pasado sábado 27 de julio, Litzi Sarahí de 16 años de edad salió de casa acompañada de su madre y su hijo de tres meses de edad, pues les habían prometido entregar ropa para su bebé, después desapareció.

Al ver que la joven madre y su bebé no aparecían, los familiares denunciaron el hecho ante la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas; sin embargo, hasta ayer lunes, no se había emitido ninguna Alerta Amber por ninguno de los dos menores.

Según informó Gilberto, el tío de Litzi Sarahí, ese sábado, alrededor de las 19:00 horas, la joven quedó de verse con una mujer llamada “Coquito”, quien le aseguró le entregaría ropa para su bebé, fue citada en el Jardín Niños Héroes de la calle Rayón de la ciudad de Zacatecas.

La señora ‘Coquito’ no llega a ese lugar, sino que hay otra persona en ese lugar que la conoce, entonces ella le expresa a mi hermana (madre de Litzi) y a mi sobrina que la puede llevar a donde está la señora Coco, mi hermana se queda en el jardín y Litzi se desaparece junto con el niño.





Localizan al bebé en un jardín en Aguascalientes

El Sol del Centrodio a conocer que un pequeño bebé de tan solo tres meses de nacido fue abandonado debajo de unos arbustos y encontrado envuelto con una chamarra, en el jardín ubicado en el cruce de las calles José María Arteaga y Gran Avenida, entre la colonia Primavera y la colonia La Fe.

Esto luego de un reporte que llegó al servicio de emergencias 911 alrededor de las 19:00 horas del domingo, en el sentido de que sobre dichas vialidades en el lugar de áreas verdes aledaño a lo que se conoce como el “mercadito Primavera”, se encontraba un menor de edad sobre la vía pública, tras lo cual acudieron policías preventivos del Grupo Ciclopolicías para confirmar el hecho.

Posteriormente arribaron paramédicos de la Coordinación Municipal de Protección Civil para valorar al pequeñito que se encuentra en aparente buen estado de salud y luego de esto fue llevado a las instalaciones del Hospital Tercer Milenio a bordo de la ambulancia UE-58.

En ese lugar el bebé fue sometido a una evaluación integral que se sumó a una carpeta de investigación.

El Departamento de Trabajo Social de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Aguascalientes (SSPMA) tomó conocimiento de este caso y le dio vista al Agente Ministerio Público del Fuero Común.

A la Casa DIF

La misma noche del domingo, el bebito fue trasladado a la Casa DIF, luego de ser atendido en el Hospital Tercer Milenio, bajo el resguardo de la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, que se hizo cargo del caso.

El Centro de Justicia para Mujeres de Aguascalientes dio a conocer que, se había recibido una solicitud de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, a fin de realizar los estudios de ADN pertinentes y comprobar si era el hijo de Litzi Sarahi.

Lo anterior, gracias los convenios de colaboración entre Fiscalías, así, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas a través del Ministerio Público del caso, se trasladó a la ciudad de Aguascalientes acompañado de Verónica y Sergio padres de la joven ausente y se constituyeron en ese Centro.

Por lo que se procedió a dar trámite a dicha petición, pero al no poder confirmar por el momento dicho parentesco a través de la prueba genética de ADN, ya que, al tratarse en este caso de un varón, los posibles abuelos maternos no poseen los cromosomas ‘y’ que solo lo pueden aportar el padre o abuelo paterno.

De esta forma se determinó, que se tendrá que practicar dicha prueba de ADN al posible padre del menor de nombre Juan Luis, por lo que la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas ha procedido a facilitar su traslado desde el estado de Chihuahua a Aguascalientes y realizar los estudios.

