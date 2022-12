Llega a mil 800 el número de sospechosos de meningitis en Durango

La cifra de sospechosos a contraer meningitis micótica en Durango subió a mil 800 personas, según lo dio a conocer la secretaria de Salud, Irasema Kondo Padilla, quien dejó claro que esta cifra puede incrementarse en la medida en la que se realicen más análisis, de ahí que hizo un llamado a todas las personas, incluidos niños que estuvieron expuestos en los hospitales privados en donde se presentaron los primeros casos, para realizarles una punción de líquido cefalorraquídeo y descartar la presencia de dicha enfermedad.

En rueda de prensa, descartó la presencia de casos positivos a meningitis micótica en hospitales públicos, esto luego de los rumores que señalaban había el registro de casos. Aclaró que desde el mes de mayo comenzaron a investigar los casos de meningitis y la revisión de expedientes los tienen desde el mes de junio a la fecha.

De ahí que ya suman mil 800 expuestos, de los cuales más del 85% han sido contactados, “teníamos 350 pacientes que no habíamos contactado”, sin embargo a cerca de mil personas las estarán calendarizando para un plazo de dos semanas.

“Es muy importante que las personas acudan a la valoración médica y puedan tener el resultado para que de esta forma se les de tratamiento o se les descarte la posibilidad de meningitis”.

Aclaró que de hospitales públicos no tienen ningún caso de meningitis, los 71 pacientes que hasta el día hoy se registran, provienen de los nosocomios privados. El caso del hospital en el municipio de Rodeo, aún no está confirmado pues todavía no se llevan a cabo las pruebas de punción.

Aún se tienen 54 pacientes que están pendientes de realizarles la punción encefaloraquídea ante la sospecha ya que tienen el antecedente de riesgo y datos clínicos.

Respecto a las responsabilidades de médicos y personal de los hospitales privados en donde surgió el problema, la titular de la Secretaría de Salud de Durango (SSD), dijo que no pueden fincar responsabilidades hasta que concluyan las investigaciones y se tengan resultados científicos, lo que significa que será tardado.

Cofepris no descarta contaminación en sitio

Manifestó que la Comisión Federal para la Prevención Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ya les notificó que los medicamentos revisados resultaron inocuos, es decir, que no se generó ningún daño por la aplicación de Bupivacaína, Morfina y Lidocaína.

Asimismo ratificó que los medicamentos son originales, el proveedor o fabricante los reconocen como propios, lo que significa que son medicamentos legítimos, todo lo que se llevaron para muestreo reportan que no existe una contaminación de origen, sin embargo no se descarta una contaminación en sitio.

Explicó que no se tiene evidencia sobre si la contaminación se presentó de manera local o por qué fue, pues los medicamentos que se utilizaron en los procedimientos no son los que se muestrearon.

Kondo Padilla, dijo que al emitir dicho resultado en donde la Cofepris afirma que la contaminación no es de origen, queda la hipótesis de una posible contaminación de manera local, al momento de utilizarlos y sobre todo aquellos medicamentos que son multidosis, es decir, como la morfina, la cual se abre el frasco y se extrae la sustancia necesaria y posteriormente se almacena para utilizarla en diferentes pacientes, esto representa un alto nivel de contagio sobre todo en el lugar en donde se almacenan, sin embargo, tampoco hay una conclusión científica que lo asegure.

Las investigaciones aun no concluyen, sigue en revisión y se realizan muestreos en todas las semanas. Se han repetido muestreos incluso a los propios aires acondicionados, en los refrigeradores, pero los resultados aún no los reciben.

La SSD trabaja para curar a las pacientes y hace todo lo necesario para prevenir complicaciones de salud en las pacientes, “estamos trabajando, solicitando el apoyo nacional e internacionalmente para que los expertos nos ayuden”, dijo.

Aclaró que han tenido todo el material para atender a los pacientes, “el medicamento lo tenemos garantizado, el equipo de diagnóstico también, al igual que el de laboratorio. Solo tenemos en espera una prueba que autorice la Cofepris, aun no la han podido realizar porque no es válida en México, se realiza solo en Estados Unidos”.

Kondo Padilla, expresó que desde el sábado pasado los estudios y pruebas las realizan en la ciudad de Durango, se transfirió la tecnología para poder realizar las pruebas, lo que permite tomar las muestras y mandarlas al laboratorio para tener los resultados en 24 horas.

Antes de concluir afirmó que las personas que han sido dadas de alta continúan con su tratamiento y están bajo observación médica.

