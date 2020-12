Guanajuato tendrá cinco mil vacunas contra Covid-19 en enero

A partir de enero llegarán las primeras cinco mil vacunas contra la Covid-19 y serán destinadas para el personal médico del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Petróleos Mexicanos (Pemex), por lo que Guanajuato está pidiendo otras 15 mil dosis más para poder aplicarlas al personal del sector salud estatal, sobre todo los de la primera línea de atención de pacientes con Covid-19.

Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud de Guanajuato, confirmó que el Gobierno Federal ya les avisó que serán cinco mil vacunas las que integren el primer lote que llegará al estado en enero.

“Yo tengo una comunicación permanente con autoridades federales, prácticamente todos los días hablamos con ellos al respecto, lo que puedo comentar ahora es que el IMSS va a recibir sus propias vacunas, el ISSSTE, Sedena, Pemex también y nosotros estamos pidiendo alrededor de 15 mil dosis.

“De entrada sabemos que van a llegar un poco más de cinco mil vacunas en el primer lote, pedimos 15 mil, pero bueno, con esas 5 mil podemos avanzar en un par de días, en una semana estaríamos aplicando todas, pues nosotros tenemos la capacidad de aplicar hasta 100 mil dosis en una semana con todo nuestro equipo de vacunación dentro del estado, que es uno de los mejores a nivel nacional”, dijo el Secretario de Salud durante su participación en la televisora estatal TV4, donde informa el panorama de la Covid-19 en la entidad.

Daniel Díaz Martínez dijo que continuarán las gestiones para solicitar más vacunas para el personal médico estatal “y estamos a la espera de que se nos confirme con precisión cuántas y cuándo van a llegar las vacunas y estaremos empezando a aplicar a nuestro personal médico que está en la primera línea de atención a los pacientes Covid esta vacuna”.

El Secretario de Salud dijo que aunque esto es una buena noticia, no significa que la ciudadanía deba confiarse y relajarse, pues recordó que lo cierto es que hasta el momento la vacuna no llega y cuando llegue, será para el personal médico que está atendiendo la emergencia y que hasta el momento ya suma nueve mil 720 contagios acumulados.

“Mientras no esté esa vacuna, insistimos en que no haya niños en la calle, que no haya adultos mayores afuera, que las personas utilicen el cubrebocas y que se laven las manos con mucha frecuencia, es lo único que nos protege en este momento”.

Díaz Martínez llamó a la población a cuidarse, pues “esto no se va a acabar cuando se acabe 2020, hagamos consciencia y cuidémonos los unos a los otros” e informó que hasta el miércoles eran mil 37 las personas hospitalizadas en el estado con Covid-19, la cifra más alta desde que la enfermedad llegó al estado.

