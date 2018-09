Lluvias paralizan Culiacán, suspenden clases en todos los niveles

Sinaloa.- Las últimas lluvias torrenciales han paralizado Culiacán, se reportan inundaciones en diferentes puntos de la ciudad, incluso se han suspendido las clases en todos los niveles educativos.

Desde temprana hora del día, las operaciones en el Aeropuerto Internacional Federal de Culiacán fueron suspendidas y los vuelos de Ciudad de México a Culiacán están afectados.

Mientras tanto, en varios sectores de la capital sinaloense se encuentran inundados, en donde el agua entró a las casas y la fuerte corriente se llevó automóviles, algunos con tripulantes a bordo.

Debido a esto se suspendió clases en todos los niveles educativos y elementos de Protección Civil en coordinación con la Policía Municipal y Estatal están resguardando a los ciudadanos que están en peligro.

Por este motivo, exhortan a las personas a no poner su vida en riesgo y en caso de no poder salir de su hogar o un edificio, no se expongan y se resguarden en lo que baja la lluvia.

En tanto vecinos del Infonavit Humaya reportan nuevamente inundaciones a los lados del canal que atraviesa el sector.

Igual que años atrás vieron como subió el nivel del agua y se metió hasta sus casas. Mojando sus muebles, aunque algunos vecinos subieron los sillones de la sala al comedor.

Este sector se inundaba prácticamente cada temporada de lluvias y el problema se había resuelto con una ampliación del canal del sector. Sin embargo, esta vez la ampliación fue insuficiente ante tanta agua que trajo la tromba de este jueves.

Rehabilitan refugios temporales

En Culiacán ya se encuentran habilitados como refugios temporales, las instalaciones de la UAdeO, Polideportivo de la UAS y la Unidad Vallado, la autoridad de ser necesario realizará la evacuación con personal de Protección Civil, Seguridad Pública, bomberos, SEDENA y Marina.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, señalan que las lluvias continuaran durante el transcurso del día de hoy, se recomienda evitar el cruce de arroyos, ríos y cuerpos de agua durante este periodo, así como evitar el tránsito vehicular en carreteras, caminos rurales, vados y puentes, así como alejarse de infraestructura eléctrica.

En caso de cualquier situación de emergencia llamar al 911.