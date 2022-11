Sin resultados concluyentes, investigación por meningitis en Durango: López Gatell

Con 17 fallecimientos por meningitis aséptica por hongo reportados hasta el momento en el estado de Durango, el tema ya suena a nivel federal y fue el propio subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, quien se refirió a los 68 diagnósticos positivos que se presentan en el estado, ante los que descartó que se trate de una enfermedad que se propague o contagie de persona a persona.

Te puede interesar: Muere en Durango el primer paciente varón con meningitis aséptica

Explicó se trata de una infección del sistema nervioso central, en el que principalmente se ven afectadas las membranas de las meninges, de ahí la gravedad de la situación. Sin embargo las investigaciones que hasta el momento lleva a cabo la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), giran en torno a un posible contagio en productos farmacéuticos, o dispositivos como agujas, cateters que pudieron haber contaminado a través de una anestesia espinal a las personas afectadas.

Actualización casos por meningitis. pic.twitter.com/kXG0kcOd0a — Secretaría de Salud (@SSDurango) November 29, 2022

"Es muy importante dejar en claro que o toda la anestesia en cualquier persona puede causar estos efectos, porque no es el anestésico en sí mismo porque posiblemente se contaminó", advirtió durante la conferencia mañanera que aún no está claro en qué parte del proceso se contaminó, pues no existen evidencias conclusivas para señalar o descartar el punto de contaminación.

Informó que son dos los tipos de investigaciones que se siguen al respecto, la primera en torno al tema epidemiológico sanitario que conduce la Secretaría de Salud de Durango (SSD) y la Cofepris, con el cual se identifica a las personas que pudieron estar expuestos a este procedimiento y atacar el problema de manera oportuna, mientras que existe otro procedimiento de carácter pericial que realiza la Fiscalía General del Estado de Durango (FGED).

Ambas investigaciones están acopladas pero es muy importante no perder de vista que existe esa investigación y que hay muchos elementos Epidemiológicos Sanitarios que no podemos revelar porque formarán parte de la evidencia necesaria para el proceso judicial, misma que toma la presunción de inocencia en todas las personas involucradas", comentó López Gatell, durante su intervención.

Te puede interesar: Sube a 12 el número de muertes por meningitis aséptica en Durango

Por su parte, la secretaria de Salud de Durango, Irasema Kondo Padilla, aseguró que no se ha ocultado información al respecto, se ha informado de manera oportuna sobre el caso aún cuando se desconocía de qué se trataba, "nosotros estamos enfocados en dar la mejor atención a las pacientes que tenemos detectadas, estamos haciendo todo el esfuerzo de brindar todas las oportunidades de tratamiento que se tengan a la mano para sacar adelante a estas pacientes".

Aseguró que diariamente están en contacto con la Cofepris para conocer el avance de las investigaciones para conocer en qué parte del proceso pudo haberse contagiado el paciente, sin embargo al tratarse de una situación no usual desde el primer momento se les comunicó que estás podrían tardar más de cuatro semanas, por lo que ahora continúan a la espera de un resultado cinclusivo.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu corre

Familiares y amigos de las personas que están contagiadas por meningitis por hongo organizan una segunda marcha para invitar a la sociedad civil a qué se sume a la exigencia de justicia y se actúe en contra de los responsables, manifestación que no será reprimida por la autoridad, al contrario se les darán las facilidades para realizarla, según informó el gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, pues comprenden el enojo de los familiares ante esta tragedia que vive el estado y reiteró que una vez se conozca quién o quienes son los responsables, se aplicará todo el peso de la ley, pues hasta el momento son ya 16 mujeres y un hombre quienes han perdido la vida a consecuencia de esto.

Información publicada originalmente en El Sol de Durango