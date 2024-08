Los Oxxo en Nuevo Laredo, sin fecha de reapertura: FEMSA

Grupo FEMSA informó que no hay fecha para la reapertura de casi 200 sucursales de Oxxo y Oxxo Gas en Nuevo Laredo, Tamaulipas, a pesar de que en una reunión entre autoridades y empresarios se proyectó que las tiendas de conveniencia y gasolineras abrirían nuevamente entre la tarde de ayer y hoy.

Ayer, en su conferencia de prensa matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó la reunión de autoridades y empresarios, ocurrida el lunes, y compartió una imagen en la que se confirmaba la reapertura de Oxxo y Oxxo Gas el “miércoles al mediodía o el jueves por la mañana”. No obstante, en una tarjeta informativa, FEMSA puntualizó que la reapertura no ocurrirá en tanto no existan condiciones adecuadas en Nuevo Laredo.

“En Oxxo y Oxxo Gas mantenemos diálogo con autoridades estatales y federales, trabajando en conjunto en accionables que nos permitan garantizar la seguridad de nuestros colaboradores. Nuestras operaciones se reanudarán cuando existan condiciones para hacerlo”, publicó el consorcio.

Desde el 24 de julio pasado, la empresa FEMSA mantiene cerrados 198 establecimientos comerciales —191 tiendas Oxxo y siete gasolineras Oxxo Gas— en Nuevo Laredo, Tamaulipas, por falta de condiciones de seguridad en la ciudad.

El lunes 29 de julio, la compañía sostuvo un encuentro con autoridades para garantizar la seguridad de sus trabajadores. FEMSA precisó que el cierre de Oxxos se dio a raíz de “actos de violencia que pusieron en riesgo la integridad de colaboradores”.



En la reunión, en la que estuvieron el secretario de Gobierno de Tamaulipas, Héctor Joel Villegas González; el secretario de Seguridad estatal, Sergio Hernando Chávez García; así como elementos de la Fiscalía estatal y de la Guardia Nacional, se acordó la reapertura de las sucursales de Oxxo.

Además de FEMSA, acudió la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) en representación de las empresas Smart, Coppel y Chedraui, cuyas franquicias también resultaron afectadas.

Según los acuerdos adoptados FEMSA instalará botones de pánico y cámaras de videovigilancia en sus sucursales, en tanto que las autoridades se comprometieron a realizar patrullajes en los establecimientos. Aunque el Ejército, la Guardia Nacional y la Policía Estatal son los responsables de dichos patrullajes, la Secretaría de Seguridad de Tamaulipas recomendó a FEMSA contar, además, con seguridad interna.

Pese a los acuerdos generados, el asesinato de Julio Almanza, expresidente de la Federación de Cámaras Nacionales de Comercio (Fecanaco) en Tamaulipas, encendió nuevas alertas en el estado.

El martes por la mañana, Almanza Armas dijo en entrevista con la Organización Editorial Mexicana (OEM) que el cierre de negocios por la inseguridad es algo que genera incertidumbre entre la población y generó pérdidas económicas por más de 50 millones de pesos.

“Le pedimos al Gobierno Federal que se atienda de forma urgente este tema y que con una nueva estrategia regrese la seguridad a Nuevo Laredo”, exhortó Almanza Armas.

Horas más tarde, fue abatido a balazos al salir de la Cámara de Comercio en Matamoros, Tamaulipas. Octavio de la Torre, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), lamentó el atentado a su prosecretario, Julio Almanza Armas.

“A mí de manera particular lo que lamento es el fallecimiento y el atentado que sufrió mi prosecretario de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo. Era un prosecretario que era un líder empresarial en Tamaulipas pero también formaba parte de mi comité ejecutivo a nivel nacional”, apuntó en entrevista con El Sol de México.

Empresarios de las cámaras de comercio de la zona fronteriza de Tamaulipas, exigieron a las autoridades el aumento de medidas de seguridad en la región y reclamaron que no les alcanzan los recursos para reforzar su protección y la de sus negocios.

“En muchas ocasiones no sacamos ni para los gastos, entonces cómo pretenden que se contrate seguridad, es muy difícil poder sostener una situación así” dijo uno de los integrantes de Canaco Tamaulipas que pidió resguardar su identidad.

Pese a la exigencia de mejorar las condiciones de seguridad en la frontera, el gobernador Américo Villarreal aseguró que la estrategia en Tamaulipas se mantendrá porque consideró que ha dado los resultados esperados.

“Colocan a la entidad entre las diez más seguras del país, porque existe una perfecta coordinación con todas las fuerzas federales y estatales que no dan tregua a la delincuencia”, afirmó.

Aseguró también que las investigaciones en torno al crimen de Almanza están en desarrollo y aseguró que se dará con los autores.

“Se acordó con todas las autoridades de justicia llevar las investigaciones del crimen hasta donde tope para dar con él o los responsables”, dijo el mandatario al presidir la sesión de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz y Seguridad.

A una semana del inicio del cierre de los Oxxos en Nuevo Laredo, la población ha recurrido a las tienditas para abastecerse de algunos víveres, sin embargo, con lo que más han batallado es con el pago de servicios.

Tiendas como Abarrotes Don Cuco o Nueva Victoria, que por décadas han dado servicio a la población neolaredense, han registrado un aumento en sus ventas de hasta 60 por ciento, situación similar ocurre con las pequeñas tienditas que las personas han instalado en los fraccionamientos de interés social, según datos de la Canaco local.