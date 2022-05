Madres buscadoras de Sonora: ni las amenazas o la muerte las detienen para hallar a su familia

Bien dicen que no hay amor más grande que el de una madre, y esto ha quedado demostrado con las mujeres de todas las edades que se juntan para buscar justicia por sus seres queridos en Sonora.

Madres, esposas, hijas, amigas y familiares recorren los municipios del estado sin importar las condiciones climáticas y que viven con la esperanza de encontrar a personas desaparecidas.

Corría un día domingo 4 de mayo de 2019 cuando desesperada, una madre salió en medio de la noche en búsqueda de su hijo en el área de Bahía de Kino, entre cerros, playas y a pie hasta la calle 36, y que a día de hoy, junto a mujeres que se atrevieron a formar un grupo de búsqueda por sus seres queridos.

Ceci Flores, el nacimiento de un colectivo

Cecilia Patricia Flores, líder de las Madres Buscadoras de Sonora, se ha enfrentado no sólo al hecho de perder un hijo, sino por no saber dónde está o si está vivo o no.

Fue el 4 de mayo de 2019 cuando Ceci Flores se enteró que su hijo, Marco Antonio de 32 años, desapareció en Bahía de Kino.

"Empecé la tarea de buscar a mi hijo por los montes, por todas las orillas de la bahía, donde me decían que pudieron haberlo tirado, donde me decían que pudieron haberlo matado, yo me iba caminando desde Bahía de Kino, hasta la calle 36", recordó.

Pero eso sería sólo el inicio de su búsqueda, pues no logró encontrarlo, por lo que subió toda la información a su página de Facebook y al de su hijo, le que le sirvió para que varias madres que buscaban a un ser querido le empezaran a llamar, para salir a los montes a buscar posibles fosas.

"Ellas empezaron a mirar que yo estaba buscando a mi hijo y ellas también querían buscar a sus hijos y me empezaron a llamar, cada día éramos más personas que queríamos buscar, así fue como nació el Colectivo de Madres Buscadoras de Sonora", explicó.

En muy poco tiempo, aproximadamente en una semana ya tenía muchas personas que la seguían en las redes sociales, la mayoría que querían buscar a sus desaparecidos, sin embargo, el apoyo de las autoridades no llegó y por eso decidió buscar a los hijos de otras mujeres, con la esperanza de encontrar al suyo.

"Las autoridades no han hecho nada por mi hijo, yo les di todas las pruebas necesarias para que ellos pudieran declarar a una persona y nunca lo han hecho hasta la fecha, para mi hijo no se ha hecho justicia, no se ha hecho nada, la autoridad no ha movido un dedo para buscarlo", indicó.

"Perdí todo, cuando perdí a mi hijo perdí los amigos que decían que eran amigo y la familia que decía que te quería, todo me quedé completamente sola, pero tengo lo mejor, tengo el amor de mi Dios que es el que me cuida y me protege; y unas compañeras bien hermosas que se convirtieron en mi familia y que las quiero más que a mí familia".

Aranza Ramos, una mujer que no paró de buscar

Aranza Ramos Gurrola, perteneciente al colectivo Guerreras Buscadoras de Guaymas se unió a los rastreos luego de que su esposo, Bryan Omar Celaya, desapareció el pasado 6 de diciembre de 2020 en el valle de Guaymas.

Aranza era una joven activista de tan solo 28 años de edad y se convirtió en la primera mujer en reportar hallazgos en fosas clandestinas en el Ejido de Ortiz, donde el 15 de julio fue asesinada por un grupo armado.

La líder del grupo Madres Buscadoras de Sonora, Ceci Flores, señaló que tras su partida, los rastreos de cuerpos no pararán en honor a su gran determinación.

"Una gran persona, una gran mujer, una gran hija, madre y esposa, no hay palabras para describirla va a vivir siempre en nuestros corazones; a pesar de que se sintió amenazada no se rindió, perdió la batalla pero con eso nosotras vamos a luchar, no va a quedar impune su muerte".

Cecilia del Colectivo Buscadoras de Hermosillo, un grupo imparable

Para Cecilia Delgado, la lucha de buscar a personas desaparecidas no tiene tregua, aunque haya contingencia sanitaria, calor, lluvia y demás condiciones, ella, al igual que el colectivo que en cabeza, Buscadoras por la Paz, buscan darle el apoyo a las madres de familia, hermanas, primas y demás que buscan a sus seres queridos.

Cecilia Delegado se unió al colectivo a finales de 2019 para encontrar a su hijo, Jesús Ramón Martínez Delgado, quien fue privado de su libertad en Hermosillo y buscó por dos años.

“A pesar de que yo ya encontré a mi hijo, no lo puedo asimilar, es algo tan fuerte que no asimilo, porque es mi duelo y me siento a gusto porque puedo ayudar a más madres que están en una situación parecida, busco cómo ayudarles”.

Cecilia Delgado explicó que el sentimiento se convierte en un móvil más grande, una herramienta para buscar a las cientos de personas de las que no se sabe nada de su paradero y aún más, llevarlos con sus seres queridos para que no queden sin identificarse.

Con información de El Sol de Hermosillo