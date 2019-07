Maestros de las secciones 21 y 50 del SNTE amenazan con paralizar NL

Monterrey, N. L- Maestros de las secciones 21 y 50 del SNTE, amenazaron con paralizar Nuevo León si no les entregan las bases a más de cuatro mil mentores.

Cientos de profesores llegaron a protestar al Palacio de Gobierno donde exigieron al estado el pago de adeudos pendientes y la basificación de docentes lo que no les han cumplido.

De acuerdo a Guadalupe Salinas, dirigente de la Sección 21 federal hay alrededor de 4 mil 700 maestros sin contrato, los que requieren base laboral para trabajar con derechos básicos.

Sin embargo, no se han entregado y pese a que hay baja en los jubilados, sigue la promoción de contratos temporales en tanto se genera la incertidumbre.

Foto: David Casas | Corresponsal

A su vez, José Luis López Rosas, secretario general de la Sección 50 estatal en ambas secciones hay alrededor de 2 mil maestros por contrato temporal que no han recibido su salario correspondiente con el trabajo del ciclo anterior lo que significa un verdadero problema.

El líder de la Sección 21 advirtió que si no se tienen respuesta favorable paralizaran la entidad, pues tienen muchas formas de manifestarse respetuosamente incluso con la colaboración y el aval de los padres de familia.

Los dirigentes de las dos secciones sindicales magisteriales coincidieron en que analizan una estrategia con los profesores.

Por lo pronto, no tienen respuesta del Estado, incluso, una reunión pactada con la secretaria de Educación, María Errázuriz, no se realizó debido a que no está en Nuevo León.

Anunciaron una nueva protesta del magisterio en Palacio de Gobierno, el próximo miércoles.