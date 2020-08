Hallan 20 caballos abandonados en bosque Los Colomos de Jalisco

Al menos 20 caballos fueron encontrados abandonados dentro del Bosque de Los Colomos en Jalisco. Tres de ellos murieron y otros nueve presentaron desnutrición.

Trabajadores del lugar denunciaron el abandono de los equinos que hasta hace cinco meses cabalgaban con visitantes montados en su lomo, la gente se tomaba fotografías con ellos, eran parte de una mañana o tarde de diversión.

A través de videos y fotografías, organizaciones protectoras de animales constataron la situación de abandono de los caballos. "Mueren poco a poco", dijeron.

Fotos: Antonio Miramontes | El Occidental

El bosque se cerró por un buen tiempo y aún no se autorizan las cabalgatas, por lo que los mismos trabajadores del bosque subieron a redes los videos. Se observan unos 20 caballos, y más de la mitad de éstos desnutridos, flacos, sucios y que apenas pueden sostenerse en pie.

De acuerdo a trabajadores del lugar, no les dan oportunidad de pasearlos, no les permiten que coman hierbas del propio bosque y por otro lado a los encargados no les dejan trabajar y afirman qu el alimento escasea.

La Asociación Pro-Derechos del Animal y Protección del Medio Ambiente A.C., tras desechar las primeras afirmaciones por “amarillistas”, confirmó en sus redes sociales que son nueve caballos afectados, atendidos ya desde temprano por veterinarios especialistas que controlaron la intoxicación de cinco de ellos e incluso ya probaron alimento. “Dos están con suero y tratamiento”, se informó.

Son tres los caballos muertos y la autoridad no ha dado una postura oficial al respecto.