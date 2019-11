Maquiladora deja territorio sonorense, se perderán 2 mil empleos

HERMOSILLO. La empresa maquiladora Cactex, propiedad de la firma canadiense Gildan que a su vez es propietaria de la marca de ropa American Apparel, anunció el cese de sus operaciones en las dos plantas que tiene en Sonora.

Alrededor de dos mil empleos y cuatro mil familias que se benefician, directa e indirectamente, las que se quedarán sin sustento a partir del cierre.

Esta industria del ramo textil trasladará sus operaciones a partir de enero del 2021 al país centroamericano de Honduras, lo cual no dejará sin beneficios económicos a Sonora y al país.

Según Gerardo Vázquez Falcón, titular de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) en Sonora, la razón de esta salida es por falta de competitividad por parte de las autoridades de economía.

"Son cuestiones operativas que se salen de competitividad porque aquí pues, tenían tantos años que llega el momento que llega la misma competitividad a las empresas y es lo que pasa y las empresas tienen que tomar una decisión, apuntó.

Afirmó que en Sonora no ha habido apoyo apropiado para el sector maquilador, porque constantemente es una inversión que ya está o tiene su porvenir, además que contratan a una gran cantidad de personas, pero no de planta, y por eso no se les presta atención.

La firma de ropa American Apparel fue creada en 1987 cuando inició como mayorista y en 1997 pasó a vender al menudeo. En 2014, el fundador de la marca, Dov Charney, fue cesado como presidente por malos manejos, señalamientos de corrupción y acusaciones de acoso sexual.

Tras varios años de deudas contraídas para expandir sus tiendas a todo el mundo, la empresa se declaró en quiebra en el 2015 recortando su plantilla a sólo ocho mil empleados.

En 2017, la empresa canadiense Gildan Activewear adquirió la propiedad intelectual y otros activos de American Apparel, luego de que la empresa declaró una segunda bancarrota en 2016.

American Apparel abandonó las tiendas físicas y sólo se vende por internet.