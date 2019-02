Maquiladoras de Matamoros acceden a peticiones pero planean cierre

Matamoros, Tams.- Aunque la mayoría de las empresas maquiladoras instaladas en Matamoros han accedido a las peticiones de los trabajadores del bono de 32 mil pesos anuales y aumento de 20% al salario, en su mayoría prevén retirar sus inversiones en un corto a mediano plazo.

El presiente de Index Nacional, Rolando González Barrón, aseguró a El Sol de Tampico que “después de 27 años batallando y generando una imagen positiva hoy se escribe la página negra de Matamoros, el Matamoros de antes de las huelgas y el Matamoros después de las huelgas, va a haber un retroceso”.

El representante de la Asociación de Maquiladoras de Matamoros lamentó la indefensión en que los dejó el gobierno federal “te hacen paros ilegales, te bloquean y no hay autoridad que los pare, hubo una total indefensión, nunca entró el gobierno federal, tuvimos apoyo limitado del gobierno estatal porque no tienen muchas unidades pero federalmente no tuvimos absolutamente ningún apoyo”.

De las 45 empresas maquiladoras que el 25 de enero se fueron a paro la mayoría accedieron este jueves 31 de enero a las peticiones 20/32 únicamente un promedio de 6 aún no firmaban el acuerdo ya que “ellos saben perfectamente que es muy difícil aceptar una cosa de esas, pierden completamente la competitividad”.

PREPARAN SALIDA

La Index consideró que la solución a la que se llegó el jueves es momentánea ya que para muchas empresas será insostenible mantener las exigencias.

González Barrón dijo que “muchas de las empresas que realmente están aceptando algunas van a tener la posibilidades de hacer ajustes y poder mantenerse porque tienen inversiones muy fuertes; el margen de utilidad a lo mejor todavía va a estar, pero a lo mejor es tan pequeño que tienen que buscar otras opciones de irse a otros lugares donde sus márgenes sean un poco mayores”.

A pregunta expresa si las empresas maquiladoras accedieron con opción de partida aseguró que “así es, las empresas que sólo están rentando su nave y tienen poco tiempo de estar aquí esas será más fácil que se vayan”.

No supo precisar cuántas compañía están en esa condición “es difícil porque hay que ver cuántas empresas rentan nave ya que nunca habíamos tenido esos inventarios porque nunca habíamos estado en esta situación.

Una vez que pase todo esto tenemos habrá que hacer lecciones aprendidas, recuento de los daños, todo lo que realmente pasó”

CANCELAN AMPLIACIONES Y NUEVAS INVERSIONES

La problemática laboral de Matamoros generó en esta zona fronteriza de Tamaulipas la cancelación de ocho nuevas inversiones y treinta y dos proyecto de ampliación de líneas.

“Había 8 -nuevas- empresas que estaban buscando invertir en Matamoros y ahorita no conozco ni una, desistieron totalmente” dijo el entrevistado, quien lamentó que “las expansiones que tenían todas están suspendidas... había como 32 proyectos cancelados de ampliaciones de líneas o proyectos nuevos”.

El impacto económico y social en este mismo año aún es incuantificable “las decisiones negativas se están tomando a partir de hoy, pero esos proyectos generalmente tardan, por ejemplo la industria automotriz cada tres años cambian los procesos, en tres años se verá que muchos de esos proyectos ya no vienen a Matamoros”.

Esta solución aparente “va a ser muy benéfica porque habrá mucho dinero en Matamoros por los próximos 6 a 8 meses pero después será el panorama sombrío”.

CON MIRAS EN CENTROAMÉRICA Y ASIA

Países de Centroamérica y Asia son opciones para los capitales que proyectan retirarse de Matamoros por el conflicto laboral.

Países como Brasil, Guatemala y Nicaragua en América; Vietnam o China en Asía; así como los estados de Nuevo León y Querétaro en México son las opciones para mudarse de las compañías maquiladoras.

“Donde hay condiciones de inversión” aseguró el dirigente de Index, quien no accedió a revelar el nombre de las empresas que se van “tengo que ser muy cauteloso porque todas han pedido que si reveló algún nombre lo único que harán los trabajadores es tomar represalias contra esas empresas”.

La producción de piezas para el sector automotriz, electrónico y metalmecánico nacional y extranjero podrían resentir un fuerte impacto por este problema iniciado en Matamoros, al norte de Tamaulipas.

