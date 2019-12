Maquiladoras, sin beneficio en la frontera

TIJUANA. El decreto que redujo los impuestos en la frontera norte no ha vuelto a ser revisado como se prometió cuando fue anunciado y requiere de ajustes, de acuerdo con el presidente de la Asociación de la Industria Maquiladora de Otay (AIMO), Salvador Díaz González.

“Ya han retirado el beneficio a empresas y nos han hecho pagar ese diferencial que no le cobramos a nuestros clientes”, mencionó.

Explicó que uno de los requisitos para obtener la deducción del 50 por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) ha sido no tener negocios con empresas incumplidas con Hacienda. “El contribuyente que aplica el beneficio, que es cumplido, depende de terceros para que le den ese beneficio, y lo castiguen (…) nos están dando la carga de la prueba”.

La autoridad, afirmó Salvador Díaz, no tiene claro hasta dónde una empresa es responsable por sus proveedores cuando han encontrado que estos tuvieron alguna observación hasta seis años atrás.

“¿Hasta cuándo nos dan esa obligación? (…) nos están dando obligaciones a los contribuyentes de personas que no dependen de nosotros”, agregó.

La falta de revisión a las condiciones del decreto que estará vigente un año más, dijo, también ha provocado que haya interpretaciones encontradas.

Las autoridades fiscales en la ciudad los adhieren al decreto, pero en el centro del país la respuesta es que no aplican y los obligan a pagar 16 por ciento de IVA.

“Es la misma autoridad, diferentes oficinas, nos dicen dos cosas distintas. Ya no sabemos a quién hacerle caso”, afirmó el presidente de AIMO.

Díaz González expresó que el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador en su informe del 1 de septiembre pasado "Nada más comentó que se puso en práctica (el decreto) pero no dio los resultados, no hizo énfasis en qué resultados hay. Nosotros creemos que no ha dado los resultados propuestos por el propio gobierno federal en cuestiones de impuestos".