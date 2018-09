Marcas piratas provocan caída en la producción de arroz Morelos

Morelos.- La producción del arroz Morelos en Jojutla registra este año una caída histórica, a la que se suma la competencia desleal de marcas pirata que, usando el nombre de Morelos, invaden el mercado, problema que golpea a la agroindustria severamente afectada por el sismo del 19S.

En medio de los húmedos surcos de los arrozales, en pleno arranque de cosecha, cosiendo un costal de grano, encontramos en Jojutla a Jesús Solís Alvarado, director del Consejo Regulador del Arroz, quien advierte que en zonas como Cuautla, Temixco y Jiutepec ya tienen un mes cosechando, pero en la zona sur apenas van en la primera semana. “Por falta de agua empezamos a sembrar en abril”.

Los productores de arroz no contaron con créditos oportunos: “el precio del mercado está complicado, tenemos que ver cuánto arroz hay en Jalisco y detener los arroces que usan la marca Morelos”, dijo al confirmar que sigue la competencia desleal.

Denunció que ya entró arroz de Estados Unidos, al cual le pusieron como marca Premium Morelos. “Están engañando al público y eso pega a toda la cadena productiva: le pega al molino porque no puede vender a un mejor precio, ni puede mover los inventarios como debe ser".

Advirtió que no se tuvo buen temporal, por lo que a quienes sembraron en la última semana de mayo y junio el arroz no desarrolló, y lamentablemente el seguro no cubre el mal temporal.