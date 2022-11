Marea Elite Residences consuma el fraude inmobiliario más grande de Cancún, denuncian clientes

Clientes y condóminos del desarrollo condominal Marea Elite Residences localizado en el corazón de Puerto Cancún, la zona más exclusiva de este centro vacacional, denunciaron que el proyecto es un fraude consumado, ya que los edificios son un simple un cascaron, un “elefante blanco” de una obra inconclusa con el que más de 100 propietarios han sido estafados.

El desarrollo Marea Elite, que consiste en tres torres condominales de 21 pisos cada una y acabados de superlujo, resultó un fraude para decenas de clientes y propietarios, la venta incluía amenidades como alberca, carril de nado, gimnasio, canchas de tenis, pistas para correr, palapas, snack bar, muelle, ludoteca amueblada, salón de eventos, cine, spa, media room, bussines center, cafetería, biblioteca, arenero, juegos infantiles en el exterior, pero hoy nada de esto existe.

Se han construido solo dos de los tres edificios, están en obra gris y solo 20 de 100 departamentos de la primera torre se han entregado, inconclusos y con acabados de mala calidad, sin agua, sin gas, sin energía eléctrica estable, mientras cerca 80 clientes reclaman la entrega de su propiedad la cual ha sido pagada al 100 por ciento.

Marea Elite Residences. Foto: Victor Flores

Marea Elite Residences se ha convertido en el “lunar negro” de Puerto Cancún, un lujoso complejo inmobiliario y turístico, que incluye una exclusiva plaza comercial, marina, hoteles, modernos condominios, cines y restaurantes entre otros atractivos.

A pesar del megafraude que denuncian los afectados y donde la empresa propiedad de Gustavo Tomé, no ha cumplido las promesas a sus clientes, Marera Elite continúa vendiéndose en internet y a través de empresas inmobiliarias como un desarrollo de superlujo, con departamentos que van desde los 8 millones 473 mil pesos, hasta los 25 millones de pesos.

No conformes con no entregar en tiempo y forma los departamentos a sus propietarios, clientes descubrieron que hay una doble venta de propiedades, al percatarse que dos de ellos estaban pagando el mismo número de departamento, por lo que nos descartan haya más casos similares.

Son más de 100 clientes plenamente identificados, quienes han denunciado que se trata de la mayor estafa inmobiliaria que existe en Cancún y alertan a no comprar en este lugar, ya que ellos han sido defraudados con una compra millonaria.

Los defraudados entregaron a “El Sol de México” una lista con más de 40 firmas de clientes que ya pagaron al 100 por ciento sus departamentos, inversiones de 10 y hasta 20 millones de pesos, sin que nadie les responda por el millonario fraude.

Los dueños piden que se entreguen los inmuebles en las condiciones necesarias. Foto: Victor Flores

Entregaron asimismo una serie de fotografías que exhiben que los edificios se están deteriorando por el abandono y falta de mantenimiento, se observan en ellas maleza, obra negra, materiales de construcción, pero no hay trabajos que representan algún avance.

Los pocos residente que han logrado tomar posesión de sus departamentos, unos 20, viven un calvario, el agua la surten a través de pipas, el gas lo compran en cilindros y la luz se les corta a cada rato porque no hay contrato con CFE, al grado que algunos residentes se han quedado atrapados en el elevador por los apagones de la energía eléctrica.

Marea Elite Residences. Foto: Victor Flores

“Nos prometieron concluir las obras y los acabados, pero no han cumplido, no hay plomeros, carpinteros, ni electricistas, no hay nada nos mintieron nuevamente, los edificios siguen expuestos y decaídos, al chango solo lo pintaron de blanco, pero sigue abandonado”, dijo Korina Akhondzadeh, quien compró en Marea Elite dos departamentos por un monto de 20 millones de pesos (1 millón de dólares) y hoy vive en un millonario “cascaron” ubicado en el corazón de Puerto Cancún.