Mariana Rodríguez y Samuel García vuelven a retar a Comisión Estatal Derechos Humanos

Monterrey.- El gobernador Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez volvieron a desafiar a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y exhibieron a los niños y adolescentes del DIF Capullos al asar carne en las instalaciones de la institución.

"Tocó carnita asada, costillitas BBQ y Capullos con Mariana Rodríguez, después de un fin de semana de trabajo. Excelente domingo'", escribió en sus redes sociales el gobernador.

En fotografías que la pareja gubernamental subió a sus redes, se observa la convivencia con los menores, departiendo carne y cargando a los infantes.

Inclusive se observa a García Sepúlveda quien con unas pinzas en el asador supervisa la carne.

En otra fotografía Mariana Rodríguez quien es titular de la oficina Amar a Nuevo León, sirve la carne a unas adolescentes.

La semana pasada la funcionaria y primera dama volvió a subir a sus redes una fotografía con Emilio, el niño que se llevó un fin de semana a su casa en enero pasado, lo que llevó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a recomendarle que no exhiba a los menores, y que se cree un fideicomiso para ayudar económicamente al menor en cuestión.

En respuesta la esposa del gobernador volvió a subir otra fotografía, y se lanzó contra la institución al llamar habladores a quienes le critican por exhibir en redes sociales a los niños.

"Hago un llamado a las que lo único que han hecho es opinar, opinar y opinar. Es muy fácil abrir la boca cuando nos conviene, cuando un caso se va a hacer mediático. Pero otra muy distinta y mucho más reconocible es recurrir a la acción", dijo.

"Y a los habladores les digo: No me van a detener, porque esto no lo hago por mí, no lo hago por ustedes, lo hago por ellos. Si Capullos tiene 20 años, ¿en dónde han estado todo este tiempo para exigir cuando nadie hacía nada por esta institución? ¿En dónde estuvieron todos estos años antes de llegar a este nivel de abandono y deterioro?, cuestionó la funcionaria estatal.

"¿En dónde estuvieron todas esas organizaciones que hablan y hablan cuando esto ya llegó a su límite de vida?", recalcó.