Más de 150 mil personas resultaron afectadas en Nayarit por Willa

El director general del DIF, Sergio Arturo Guerrero Benítez, dio a conocer que de manera preeliminar hay más de 150 mil afectados por el paso del huracán Willa en Nayarit, que provocó el desbordamiento del Río Acaponeta.



Destacó que al momento no hay reportes de personas fallecidas y de manera preeliminar, las personas que de alguna u otra manera fueron afectadas, se calcula superan las 150 mil.

José Narro y Antonio Echeverría recorren zonas afectadas por Willa

En un recorrido por la zona y los albergues, junto con el secretario de Salud federal, José Narro y el gobernador, Antonio Echevarría, dijo que la instrucción de éste último fue salvaguardar la vida de las personas.

"En esa tarea no se escatimaron recursos, no se escatimó ningún esfuerzo, se instalaron los albergues y la gente se evacuó de las zonas de riesgos, se llevó a lugares seguros, se alimentó y se sigue ahí resguardando quienes no pueden regresar todavía a sus pueblos".

Guerrero Benítez detalló que tras el pasó de Willa se desbordaron dos ríos: San Pedro y Acaponeta, lo que generó otra nueva gran movilización, pues en el primer paso, el agua arrasó con toda la cabecera municipal.

Personas permanecieron en techos de sus casas durante horas

Destacó que mucha gente permaneció en los techos de sus casas durante muchas horas, ahora están ya en el proceso de limpiar, y sigue la etapa de evitar que se propaguen enfermedades por el lodo, el agua acumulada y los animales que murieron.

Resaltó que la ayuda del Fonden ya llegó, se empezó a repartir, y es el DIF Nayatit el que está concentrando, el que está liderando todo el esfuerzo de acopio, y envío a municipios. Precisó que en una primera etapa fueron dos mil 838 despensas, 22 mil 304 cobertores, 22 mil 704 colchonetas, materiales para limpieza, fruta y 30 mil litros de agua, pero también hubo solidaridad de las empresas como Embotelladora del Nayar, que donó una impresionante cantidad de agua.

Afectados necesitan ayuda

También el Grupo Alica provee de los trailers que utilizan para transportar las mercancías a los pueblos, Pepsi también donó agua y estamos acopiando en diferentes puntos.

A su vez, José Humberto Arellano Núñez, presidente municipal de Acaponeta, precisó que siguen incomunicadas las comunidades de El Cantón y Valle de Urracas, en el primero 290 personas y en el segundo 398.

Comentó que hasta el momento no ha habido problemas graves de salud, "estamos bien coordinados con las autoridades de salud, y con el gobierno del estado".