Carlos y Alejandro celebran su matrimonio en Tamaulipas, les tomó años de lucha

Tamaulipas fue la última entidad del país en lograr la legalización del matrimonio homoparental, obligando a decenas de parejas a tramitar un amparo, posponer su unión o casarse en otros estados.

Apenas el pasado 26 de octubre, con el voto a favor de la mayoría de los diputados, el Congreso del Estado aprobó el matrimonio igualitario.

La modificación permitió que casi un mes después, el 22 de noviembre, Carlos Hernández y Alejandro Tenorio convencidos de querer estar juntos y sin la necesidad de un amparo, unieron sus vidas por la vía legal, convirtiéndose en el primer matrimonio homosexual que logró casarse con un sencillo trámite en el Registro Civil.

“Antes de nosotros no se podía, si no tenías tu amparo no te casas. Desde que nos casamos nos han hablado muchas personas nos preguntan que cómo le hicimos, que si hemos batallado, que con quien hay que hablar y yo les digo que con nadie”, declaró a EL SOL DE TAMPICO, Carlos Hernández.

Explicó que a dos meses de haberse casado aún no han requerido de realizar trámites, aunque dicen tener confianza de no encontrarse con trabas o actos de discriminación.

















La entidad fue la última del país en legalizar la unión homoparental | José Luis Tapia

“Yo siento que todo sigue igual, con la diferencia de que si me llego a divorciar me va a doler por lo que me puede quitar, es parte del compromiso legal pero de ahí, nos queremos mucho, nos amamos”, destacó.

Asociaciones como el Consejo Directivo de Tamaulipas Diversidad Vihda Trans, encabezado por Ana Karen López Quintana, sostiene que independiente a la aprobación del matrimonio homoparental se ha planteado la necesidad de legislar para la no criminalización de las personas que viven con VIH, debido a que en esta entidad no se les permite contraer matrimonio.

